KBH Home en baisse, la demande pesant sur les résultats du premier trimestre et les prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du constructeur de maisons KBH Home KBH.N ont baissé de 1% à 52,8 $ avant le marché

** La société a publié mardi un bénéfice dilué par action de 52 cents pour le premier trimestre, contre 1,49 $ pour la même période de l'année précédente

** Les revenus de la société pour le premier trimestre ont baissé de 23% à 1,08 milliard de dollars et les livraisons de maisons ont diminué de 14% à 2 370

** "Les inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient ont introduit une couche supplémentaire d'incertitude pour les consommateurs qui devaient déjà faire face à de nombreux défis", a déclaré le président exécutif de KBH, Jeffrey Mezger

** La société prévoit des revenus de logement en 2026 compris entre 4,80 et 5,50 milliards de dollars, en dessous des estimations de Wall Street de 5,62 milliards de dollars

** L'objectif de cours médian des 18 courtiers couvrant le titre est de 56 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, KBH a baissé de 6,2 % depuis le début de l'année