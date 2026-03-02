 Aller au contenu principal
KBC rétrograde Syensqo car la confiance doit être rétablie après les résultats
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 08:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** KBC Securities rétrograde la société belge de produits chimiques spécialisés Syensqo SYENS.BR de "acheter" à "accumuler" suite à des perspectives de bénéfices décevantes pour l'exercice 26 ** La société de courtage note que la prévision d'Ebitda sous-jacent pour l'exercice 26 de 1,1 milliard d'euros (1,29 milliard de dollars) est inférieure de 15 % aux prévisions, ce qui a incité KBC à réduire ses propres estimations pour 2026-2028 de jusqu'à 16 %

** KBC déclare qu'il faudra un certain temps pour rétablir la confiance après la déception des perspectives pour l'exercice 26 et réduit son objectif de cours de plus de 22 % à 70 EUR par action

** Le courtier indique que la faiblesse des perspectives est attribuée à une concurrence intense, à une pression sur les prix dans des unités clés telles que les polymères spéciaux, et à un impact négatif des taux de change d'environ 40 millions d'euros

** Un point positif est l'unité des composites, qui devrait voir sa croissance reprendre à mesure que les problèmes avec son gros client Boeing BA.N sont progressivement résolus, ajoute KBC ** Les actions de Syensqo ont perdu environ 38% de leur valeur la semaine dernière suite à l'annonce des résultats

** Parmi les 19 analystes couvrant Syensqo, 12 considèrent l'action comme "strong buy"/"buy" et sept comme "hold" - données LSEG

(1 $ = 0,8524 euros)

Valeurs associées

BOEING CO
227,540 USD NYSE -0,82%
SYENSQO
46,5900 EUR Euronext Bruxelles -3,68%
