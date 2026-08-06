KBC relève ses prévisions 2026, baisse des charges d'exploitation

KBC KBC.BR a relevé jeudi ses prévisions annuelles, anticipant désormais une croissance des revenus d'environ 11% et des revenus nets d'intérêts (RNI) d'environ 7,05 milliards d'euros, contre des prévisions précédentes d'au moins 9,9% et 6,73 milliards d'euros, respectivement.

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 1,15 milliard d'euros au cours de la période, globalement en ligne avec les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,11 milliard dans un consensus compilé par la banque belge.

"Nos revenus totaux ont bénéficié de la hausse des revenus nets d’intérêts, des revenus des activités d’assurance, des revenus à la juste valeur et liés au trading", a déclaré Johan Thijs, chief executive officer, cité dans un communiqué.

KBC, qui avait déçu les attentes en mai sur son premier trimestre, citant une hausse des provisions pour pertes sur prêts et des réserves constituées en raison des défis géopolitiques, a précisé jeudi que les charges d’exploitation avaient légèrement diminué par rapport au trimestre précédent.

(Reportage Jakob Van Calster, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)