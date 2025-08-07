 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KBC: prévisions 2025 relevées après un 2ème trimestre meilleur que prévu
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 12:00

(Zonebourse.com) - KBC a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dégagé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, le bancassureur belge ayant notamment tiré parti du développement de son portefeuille de crédits et d'une baisse de ses charges d'exploitation.

Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 1.018 millions d'euros pour le deuxième trimestre, contre 925 millions d'euros un an plus tôt, au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur un profit de 933 millions d'euros.

'Nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, et notamment la forte hausse des revenus nets d'intérêts, l'augmentation des revenus des activités d'assurance, l'amélioration des revenus à la juste valeur et liés au trading et le pic saisonnier des revenus de dividendes, tandis que les revenus nets de commissions (qui restent malgré tout assez élevés) ont légèrement baissé en glissement trimestriel', explique son directeur général Johan Thijs dans un communiqué.

KBC a ainsi relevé sa prévision concernant les revenus nets d'intérêts pour l'exercice 2025, désormais attendus à au moins 5,85 milliards d'euros, contre 5,7 milliards d'euros initialement, tout comme sa prévision concernant la croissance des revenus totaux à au moins 7%, contre 5,5% précédemment.

Sur le moyen terme, la banque a confirmé s'attendre à ce que ses revenus totaux progressent d'au moins 6% en taux actuariel d'ici à 2027, assortie d'une croissance des revenus nets d'intérêts d'au moins 5%, tandis que ses charges d'exploitation devraient progresser à un rythme inférieur à 3% sur la période.

'Les résultats du deuxième trimestre sont solides, et on peut s'attendre à ce que l'action en profite aujourd'hui', commentent ce matin les analystes d'UBS.

'Cela dit, avec un titre qui se paie déjà près de 11 fois les bénéfices estimés pour 2026 et 1,7 fois la valeur nette tangible pour une rentabilité de 16%, il va falloir des révisions à la hausse des bénéfices à moyen terme pour vraiment faire décoller le titre', ajoute le bureau d'études.

'Et franchement, les résultats du jour, qui ne s'accompagnent d'aucun changement sur les perspectives à moyen terme, ne suffiront probablement pas à enclencher un tel mouvement', conclut UBS.

A la Bourse de Bruxelles, le titre KBC progressait de 3,4% dans le sillage de ces annonces, établissant ainsi un nouveau plus haut depuis l'avant-crise financière de 2007.

Valeurs associées

KBC GR
96,2800 EUR Euronext Bruxelles +3,48%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

