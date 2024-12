KBC: les exigences de capital de la BCE largement respectées information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - KBC a annoncé vendredi soir respecter les nouvelles exigences établies par la Banque centrale européenne (BCE) en matière de fonds propres pour 2024.



Le groupe bancaire belge indique que l'institution basée BCE a officiellement notifié sa décision de maintenir l'exigence du deuxième pilier (P2R) à 1,86% et l'orientation du deuxième pilier (P2G) à 1,25% des actifs pondérés en fonction des risques.



Selon KBC, cette décision conduit à une ratio de solvabilité dit 'CET1' à pleine charge de 10,88%, là où l'établissement affichait à la fin du 3ème trimestre un ratio CET1 à pleine charge de 15,2%, bien au-dessus de l'exigence CET1.



Dans un communiqué distinct, KBC a également dévoilé ce matin les résultats de son augmentation de capital annuelle destinée à son personnel, qui va majorer le capital de 836.345,25 euros pour le porter à 1,46 milliard d'euros en accroissant le nombre total d'actions à 417.544.151, soit une augmentation de 238.275 titres.





Valeurs associées KBC GR 72,64 EUR Euronext Bruxelles -0,77%