 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etats-Unis: un véhicule de police touché accidentellement par un éclat d'obus
information fournie par AFP 20/10/2025 à 09:11

Un panneau (g) d'autoroute informe les automobilistes de la présence d'armes réelles le 18 octobre 2025 à San Diego, en Californie ( AFP / Patrick Fallon )

Un panneau (g) d'autoroute informe les automobilistes de la présence d'armes réelles le 18 octobre 2025 à San Diego, en Californie ( AFP / Patrick Fallon )

Un véhicule des forces de l'ordre a été accidentellement touché en Californie par un éclat d'obus provenant d'un projectile d'artillerie tiré lors d'une démonstration militaire, à l'occasion du 250e anniversaire du Corps des Marines auquel assistait le vice-président américain JD Vance, a indiqué lundi la police.

L'incident, qui s'est déroulé samedi, n'a pas fait de blessé, a précisé la police de la route dans un communiqué.

L'obus a "explosé prématurément en plein vol". "Il s'agit d'une situation inhabituelle et préoccupante", a estimé Tony Coronado un des chefs de la police de la route, ajoutant qu'il est "extrêmement rare que des activités d'entraînement avec munitions réelles ou explosifs aient lieu au-dessus d'une autoroute en service".

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, avait critiqué la démonstration de tirs réels dans les jours précédant l'événement, qui a entraîné la fermeture d'un tronçon de 27 kilomètres de l'autoroute reliant Los Angeles à San Diego.

Le vice-président américain JD Vance durant une manifestation pour le 250e anniversaire du Corps de Marines en Californie, à Camp Pendleton, le 18 octobre 2025 ( AFP / Oliver Contreras )

Le vice-président américain JD Vance durant une manifestation pour le 250e anniversaire du Corps de Marines en Californie, à Camp Pendleton, le 18 octobre 2025 ( AFP / Oliver Contreras )

M. Newsom, critique de Donald Trump et pressenti pour une candidature à la Maison Blanche en 2028, a déclaré sur X que l'accident "aurait pu tuer quelqu'un".

Le Corps des Marines, qui avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun risque pour le public, a également ouvert une enquête sur l'incident, selon NBC News.

Les exercices pour célébrer le 250e anniversaire du Corps des Marines comprenait des survols de chasseurs, l'usage de navires amphibies, des explosions dans un village factice et des membres des forces spéciales Navy Seals se jetant dans l'océan Pacifique depuis des hélicoptères.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin
    "Nous avons failli", admet Darmanin après le vol au Louvre
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:32 

    Le spectaculaire cambriolage commis dimanche matin au musée du Louvre à Paris ne prouve pas un "délitement de l'Etat" mais "nous avons failli", a déclaré lundi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Des bijoux d'une valeur "inestimable", selon les autorités, ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    La branche navale de Thyssenkrupp démarre en fanfare à Francfort, sur fond de menace russe
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.10.2025 11:18 

    TKMS, la branche navale du conglomérat allemand Thyssenkrupp, faisait une entrée fracassante lundi à la Bourse de Francfort, marquant l'indépendance du spécialiste des sous-marins dans une Europe se réarmant face à la menace russe. Vers 08H45 GMT, l'action TKMS ... Lire la suite

  • Des policiers cambodgiens et sud-coréens près de l'avion affrété pour rapatrier la soixantaine de Sud-Coréens soupçonnés d'implication dans des arnaques en ligne au Cambodge, à l'aéroport international de Techo, le 18 octobre 2025 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )
    Centres d'escroquerie en ligne: nouvelles arrestations de Sud-Coréens au Cambodge
    information fournie par AFP 20.10.2025 10:04 

    Dix nouveaux Sud-Coréens soupçonnés d'escroquerie en ligne ont été arrêtés au Cambodge lundi, a indiqué un ministre de Séoul, après que la police sud-coréenne a annoncé plus tôt dans la journée vouloir garder en détention 59 travailleurs présumés de ces centres ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank