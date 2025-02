KBC: leader du BEL après un 4e trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - KBC a dévoilé jeudi des résultats de 4ème trimestre supérieurs aux attentes, la banque belge ayant tiré parti de la vigueur de tous ses métiers et de la bonne maîtrise de ses coûts.



Sur les trois derniers mois de 2024, le bénéfice net du groupe financier a presque doublé, passant de 677 millions à 1.116 millions d'euros, dépassant ainsi le consensus qui le donnait à 1.055 millions.



Le groupe dit avoir bénéficié de plusieurs facteurs, à savoir de l'augmentation des revenus nets d'intérêts et des revenus des activités d'assurance, ainsi que la forte hausse des revenus nets de commissions, à la faveur d'une 'excellente performance commerciale'.



Il ajoute que ses charges d'exploitation ont augmenté au cours du trimestre, mais qu'elles sont restées parfaitement conformes à ses prévisions pour l'exercice 2024 dans leur ensemble.



Son ratio de solvabilité dit 'common equity' à pleine charge atteignait 15% fin 2024, un niveau jugé insuffisant pour permettre des redistributions exceptionnelles selon les analystes, qui jugent cependant que la hausse des résultats au 4ème trimestre pourrait favoriser une augmentation de la rémunération proposée aux actionnaires.



Pour 2025, KBC dit viser un taux de croissance annuel d'au moins 5,5% pour ses revenus totaux et de moins de 2,5% pour les charges d'exploitation hors taxes bancaires et d'assurance



L'action KBC gagnait plus de 4% jeudi en fin de matinée, signant la plus forte progression de l'indice belge BEL 20.





Valeurs associées KBC GR 81,50 EUR Euronext Bruxelles +3,48%