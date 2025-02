KBC Groupe: Résultat du quatrième trimestre: 1 116 millions d'euros

Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 4TR2024 3TR2024 4TR2023 Exercice 2024 Exercice 2023 Résultat net (en millions d’EUR) 1 116 868 677 3 415 3 402 Bénéfice de base par action (EUR) 2,75 2,14 1,59 8,33 8,04 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 487 598 474 1 846 1 866 République tchèque 238 179 102 858 763 Marchés internationaux 175 205 178 751 676 Centre de groupe 215 -114 -77 -40 97 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 56,6 54,1 53,9 56,6 53,9

‘Nous avons enregistré un bénéfice net de 1 116 millions d’euros au dernier trimestre 2024. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment l’augmentation des revenus nets d’intérêts et des revenus des activités d’assurance, ainsi que la forte hausse des revenus nets de commissions, à la faveur d’une excellente performance commerciale. Cette évolution témoigne de la solide contribution de notre offre client intégrée à la croissance et à la diversification des revenus. Ces éléments ont été en partie neutralisés par la diminution des autres revenus nets ainsi que des revenus à la juste valeur et liés au trading.

Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 2% en rythme trimestriel et de 5% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, ont crû de 2% en glissement trimestriel et de 7% d’une année sur l’autre, à la faveur, dans ce dernier cas, du retour réussi des fonds des clients à l’échéance du bon d’État belge au trimestre précédent.

Les charges d’exploitation ont augmenté au cours du trimestre sous revue, mais sont restés parfaitement conformes à nos prévisions pour l’exercice 2024 dans son ensemble. Les charges des services d’assurance ont diminué, dans la mesure où les chiffres du trimestre précédent avaient pâti des tempêtes et des inondations en Europe centrale (en particulier la tempête Boris). Abstraction faite de la réserve constituée au titre des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, les réductions de valeur sur crédits se sont inscrites en baisse par rapport au trimestre précédent. Le ratio de coût du crédit est ainsi ressorti à 16 points de base pour l’exercice 2024, largement en deçà de nos prévisions. En tenant compte de la réserve pour incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, le ratio de coût du crédit s’établit à 10 points de base au titre de l’exercice 2024. Nous avons par ailleurs enregistré un avantage fiscal non récurrent de 318 millions d'euros au cours du trimestre sous revue, en raison de la liquidation à venir d’Exicon (les activités résiduelles de KBC Bank Ireland).

Par conséquent, en additionnant les résultats des quatre trimestres de l’année, notre bénéfice net sur l’exercice complet s'élève à pas moins de 3 415 millions d'euros, ce qui représente une légère progression en rythme annuel.

Sur le front de la durabilité, nous sommes fiers d'avoir reçu pour la troisième année consécutive la note A du CDP pour notre communication sur le climat. Cette reconnaissance souligne le rôle de premier plan joué par KBC en matière de divulgations et d’actions liées au climat.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 15,0% à fin décembre 2024. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 158% et un ratio NSFR de 139%. Notre Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des Actionnaires un dividende brut total de 4,85 euros par action au titre de l’exercice comptable 2024. Celui-ci inclut un montant de 0,70 euro par action déjà payé en mai 2024 au titre du capital excédentaire au-delà du ratio CET1 à pleine charge de 15% à fin 2023 et un montant de 4,15 euros par action, composé d’un dividende intérimaire de 1 euro par action qui a déjà été versé en novembre 2024 et d’un solde de 3,15 euros par action qui sera versé en mai 2025. En tenant compte du dividende proposé de 4,15 euros par action et du coupon additionnel Tier-1, le ratio de distribution s'élèverait à environ 51% du bénéfice net de 2024.

Enfin, nous avons également actualisé nos prévisions financières à court terme. Pour 2025, nous visons un taux de croissance annuel d’au moins 5,5% pour les revenus totaux et de moins de 2,5% pour les charges d’exploitation hors taxes bancaires et d’assurance. Nous voulons en outre atteindre un ratio combiné de 91% maximum dans les assurances non vie.

Pour finir, je souhaite également adresser mes sincères remerciements à tous nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien, et les assurer que nous restons déterminés à être la référence en matière de bancassurance, d’innovation et de transformation numérique sur tous nos marchés domestiques.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Pièces jointes