KBC Groupe: KBC fournit plus de détails concernant l'Assemblée générale du 7 mai 2020

Communiqué de presse

Information réglementée*



Bruxelles, 16 avril 2020, 12h30 CEST

KBC Groupe fournit plus de détails concernant l'Assemblée générale du 7 mai 2020

Étant donné les restrictions mondiales en matière de voyages et les recommandations des autorités sanitaires sur la distanciation sociale, le groupe KBC avait décidé le 30 mars 2020 d'organiser cette année l'Assemblée générale des actionnaires de manière virtuelle. KBC Groupe SA avait également inclus une clause spécifique à ce sujet dans la convocation à l'Assemblée générale publiée le 3 avril 2020.

NOTE IMPORTANTE : En fonction des mesures prises par les autorités dans le cadre de la pandémie Covid-19, KBC Groupe SA peut décider d'adapter les conditions de participation à l'Assemblée générale annuelle ou, le cas échéant, de reporter cette Assemblée générale annuelle. Ces conditions révisées de participation et/ou de report seront annoncées en temps utile sur le site internet de KBC (www.kbc.com) et, le cas échéant, par d'autres moyens afin de garantir que tous les actionnaires soient dûment et rapidement informés. Dans l'intervalle, et pour des raisons de sécurité/santé publique, tous les actionnaires sont vivement encouragés à faire un usage maximal du droit de vote par procuration décrit ci-dessous et du droit de poser des questions par écrit.

Aujourd'hui, KBC Groupe SA publie sur son site internet ( www.kbc.com/gouvernement d'entreprise/ Assemblée générale KBC Groupe ) plus de détails sur les informations supplémentaires et modifiées destinées aux actionnaires concernant l'assemblée générale annuelle. Ces informations portent sur :

l'interdiction pour les actionnaires et leurs mandataires de participer physiquement à l'assemblée générale annuelle

la possibilité, pour l'actionnaire d'exercer ses droits en donnant une procuration ou en utilisant un bulletin de vote

les questions écrites

la possibilité de suivre l'assemblée générale annuelle via webcast.

