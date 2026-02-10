KBC Groupe finalise l’acquisition de Business Lease en République tchèque et en Slovaquie

Le Groupe KBC NV, ČSOB Leasing République tchèque, ČSOB Leasing Slovaquie et AutoBinck Group NV annoncent aujourd’hui la finalisation de l’acquisition par ČSOB Leasing République tchèque et ČSOB Leasing Slovaquie de 100 % des actions de Business Lease s.r.o. (« Business Lease République tchèque ») et de Business Lease Slovakia s.r.o. (« Business Lease Slovaquie »).

La transaction, initialement annoncée le 23 octobre 2025, a reçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, notamment celles des autorités de la concurrence de la Slovaquie et de la République tchèque.

Le prix d’acquisition total s’élève à 72 millions d’euros, avec un impact immatériel sur la solide position de capital du groupe KBC (une réduction de seulement 4 points de base sur le ratio CET-1 à pleine charge hors plancher du groupe).

Avec cette acquisition, le Groupe KBC renforce considérablement ses activités de leasing en Europe centrale et consolide sa position sur les marchés tchèque et slovaque. L’intégration de Business Lease au sein de ČSOB Leasing permettra de créer un acteur majeur du fleet management et du leasing opérationnel, gérant environ 15 000 véhicules en République tchèque (top 5) et quelque 10 000 véhicules en Slovaquie (top 3).

Après la finalisation de la transaction, ČSOB Leasing République tchèque et ČSOB Leasing Slovaquie deviennent les nouvelles sociétés mères de Business Lease en République tchèque et Slovaquie. Les prochaines étapes du processus d’intégration seront définies en temps utile.

Afin d’assurer une transition fluide, la marque Business Lease continuera à être utilisée dans un premier temps. Entre-temps, avec le soutien total de ČSOB Leasing dans les deux pays, Business Lease continuera d’honorer ses engagements et de fournir un service professionnel de premier niveau à tous les clients. Les clients de Business Lease ne doivent entreprendre aucune démarche à la suite de cette transaction.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, se réjouit de la conclusion de l’opération : « En unissant nos forces avec Business Lease, nous accélérons notre croissance et établissons de nouveaux standards en matière de mobilité en Europe centrale. Ce partenariat nous permet de proposer des solutions de leasing plus intelligentes et plus durables à nos clients, tout en renforçant notre position sur les deux marchés. »

Aleš Blažek, CEO de la division tchèque du groupe KBC, ajoute : « L’intégration des solutions de mobilité flexible de Business Lease à notre expertise existante en matière de leasing et à notre large base de clientèle renforcera considérablement notre présence et notre offre sur le marché. Avec notre flotte combinée, nous devenons non seulement un acteur du top 5 du leasing opérationnel en République tchèque, mais nous réaffirmons également notre ambition d’innovation et de solutions de mobilité centrées sur le client. »

Daniel Kollár, CEO de ČSOB Slovaquie, commente : « Cette acquisition stratégique renforce encore davantage notre position sur le marché slovaque du leasing, en particulier dans le leasing opérationnel, où nous deviendrons un partenaire encore plus solide pour les besoins logistiques des entreprises slovaques. Cela démontre notre ambition de nous développer et de saisir les opportunités de croissance dans tous les segments. »

Vincent Weijers, CEO d’AutoBinck Group, déclare : « Au fil des années, l’équipe de Business Lease a bâti une présence solide et performante sur cinq marchés européens. Dans un contexte de consolidation rapide du marché, s’associer à des acteurs de plus grande envergure constitue la meilleure voie pour poursuivre la croissance. La vente des activités tchèque et slovaque à KBC est une première étape dans cette direction. »

Elias Drakopoulos, CEO de Business Lease Group, conclut : « Nous sommes convaincus que KBC est le partenaire idéal pour assurer le succès continu de nos activités en République tchèque et en Slovaquie et offrira un environnement de grande qualité à nos collaborateurs. »

À propos de Business Lease Group

Business Lease, filiale du groupe néerlandais AutoBinck Group NV, est un fournisseur majeur de leasing opérationnel et de gestion de flotte pour les PME et les grandes entreprises. Le groupe gère une flotte de plus de 30 000 véhicules et compte 244 employés. Son siège se situe à Prague, avec des implantations en Europe centrale (dont Bratislava).

À propos de ČSOB Leasing République tchèque

ČSOB Leasing République tchèque Republic est une société de leasing universelle proposant un large éventail de services tels que des prêts, du leasing opérationnel, la gestion de flotte, le leasing financier et d’autres solutions de financement, y compris des assurances pour un large éventail d’actifs. ČSOB Leasing CR est l’institution leader du financement d’actifs en République tchèque, avec environ 16 % de part de marché et 25 000 clients.

Plus d’informations : https://www.csobleasing.cz

À propos de ČSOB Leasing Slovaquie

ČSOB Leasing Slovaquie est le leader du marché slovaque du leasing, offrant des solutions complètes de financement et d’assurance. Ses activités se concentrent principalement sur le financement automobile pour les clients particuliers et professionnels.

Plus d’informations : https://www.csobleasing.sk

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.

