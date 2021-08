Communiqué de presse

Bruxelles, 5 août 2021 (07.00 heures CEST)

KBC Groupe : Bénéfice de 793 millions d'euros au deuxième trimestre

Dans de nombreux pays, les campagnes de vaccination à grande échelle, qui ont débuté au premier trimestre 2021, se déploient désormais à plein régime. Si la prudence reste de mise, le sentiment général est celui d'une attente de la reprise tant espérée des activités sociales et d'un optimisme quant au redémarrage économique mondial. Dès les prémices de cette crise, il y a près d'un an et demi, nous avons assumé notre responsabilité en matière de protection de la santé de notre personnel et de nos clients, tout en veillant au maintien de nos prestations de services. Nous avons par ailleurs étroitement collaboré avec les agences gouvernementales pour accompagner l'ensemble de nos clients affectés par le coronavirus en instaurant diverses mesures de soutien, parmi lesquelles le report des échéances de crédit. Au-delà des perturbations causées par la crise du coronavirus, diverses régions d'Europe ont récemment été soumises à des conditions météorologiques extrêmes. Certaines régions de la République tchèque ont été frappées par une tornade en juin, tandis qu'un certain nombre de provinces belges ont récemment subi les conséquences dévastatrices de graves inondations. Nos pensées vont aux milliers de personnes qui ont été victimes de ces catastrophes.

Plus que jamais, nous sommes convaincus qu'au sortir de ces crises, le monde devra s'inscrire dans une tendance plus durable. Nous travaillons sans relâche à la réalisation de ce scénario et nous sommes pleinement engagés à placer le changement climatique en tête de nos priorités. À cet égard, dans le sillage de la réduction progressive de notre exposition directe au secteur du charbon thermique depuis 2016, nous avons totalement éliminé notre exposition directe restante au charbon en juin 2021, avec six bons mois d'avance sur notre propre calendrier. Dans le même temps, nous poursuivons nos efforts pour encourager l'investissement dans les infrastructures d'énergie verte. Ainsi, nous avons signé au cours du trimestre écoulé une importante nouvelle transaction de financement de projet pour le premier parc éolien belge exempt de subventions à Gand. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre objectif global consistant à porter la part des énergies renouvelables à 65% de notre portefeuille de crédits énergétiques d'ici à 2030.

S'agissant de la performance financière réalisée sur le trimestre écoulé, nous avons dégagé un excellent résultat net de 793 millions d'euros. Le total des revenus s'est quelque peu comprimé en rythme trimestriel, essentiellement sous l'effet de la baisse des revenus de trading et à la juste valeur. Les revenus nets d'intérêts et les revenus nets de commissions ont toutefois progressé en rythme trimestriel, tout comme les primes acquises dans nos activités d'assurance non-vie et les ventes de produits d'assurance vie. Les coûts ont sensiblement diminué, l'essentiel des taxes bancaires pour l'année entière ayant été comptabilisé au trimestre précédent. Pour finir, nous avons été en mesure d'effacer une part importante des réductions de valeur sur crédits précédemment imputées. Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity de 17,5% à pleine charge. Le Conseil a l'intention de distribuer en novembre 2021 un dividende brut supplémentaire de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020 et, conformément à notre politique générale en matière de dividendes, verser un dividende intérimaire équivalant à 1 euro par action en tant qu'acompte sur le dividende total au titre de l'exercice 2021.

Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance. Je souhaite plus particulièrement exprimer ma plus vive reconnaissance à l'ensemble de nos collaborateurs, qui ont fait en sorte que notre groupe puisse fonctionner avec fiabilité et efficacité en ces temps difficiles tout en continuant à proposer des services de qualité supérieure à nos clients. En témoignage de notre gratitude, nous offrirons une prime Covid exceptionnelle à tous nos collaborateurs, en reconnaissance de leurs efforts incessants pour que notre groupe reste la référence en matière de bancassurance sur tous nos marchés domestiques.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

