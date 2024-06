KBC Groupe: Bartel Puelinckx remplacera Luc Popelier en tant que CFO du groupe KBC

Avec l'approbation du Comité de direction et sur avis du Comité de nomination, le Conseil d'administration de KBC Groupe SA a décidé de nommer Bartel Puelinckx comme nouveau Chief Financial Officer et membre du Comité de direction de KBC Groupe. Il succèdera à Luc Popelier, qui a démissionné pour accéder au poste de CEO de la Hamburg Commercial Bank (Allemagne) à partir du 1er septembre 2024.

La nomination de Bartel Puelinckx prendra effet le 1 er septembre 2024, sous réserve d'approbation de la Banque nationale de Belgique et de la Banque centrale européenne.

Luc Popelier est CFO de KBC Groupe depuis mai 2021 et auparavant également entre 2011 et 2017, ainsi que membre du Comité de direction de KBC Groupe depuis 2009. Luc a accepté de saisir une opportunité de carrière unique en dehors du Groupe KBC : "À partir du 1er septembre 2024, je deviendrai le nouveau CEO de la Hamburg Commercial Bank. D'ici là, je continuerai à travailler pour KBC Groupe avec tout mon dévouement et mon engagement, comme je l'ai fait au cours des décennies précédentes, afin d'assurer la continuité du service aux analystes, aux investisseurs et à toutes les autres parties prenantes."

Koenraad Debackere, président du Conseil d'administration du groupe KBC , a commenté comme suit le changement et la nomination annoncés aujourd'hui : « Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement Luc Popelier pour son engagement profond et son dévouement envers notre groupe dans ses différentes fonctions et au sein de diverses entités, ainsi que pour les efforts qu'il a déployés ces dernières années afin d'établir et d'entretenir des relations constructives avec la communauté des investisseurs et des analystes financiers.

Bartel Puelinckx, qui a acquis une vaste expérience internationale dans différentes fonctions au sein de notre groupe, est le successeur idéal de Luc et sera en mesure d'apporter une contribution significative au comité de direction. Il est bien placé pour continuer à établir des relations solides avec la communauté des investisseurs et des analystes financiers en ces temps difficiles. Nos clients, notre personnel, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes peuvent être rassurés : le comité de direction dispose de toutes les connaissances et de tous les talents nécessaires pour aborder en toute confiance les nombreux changements que connaît le secteur financier et pour faire face de manière astucieuse et correcte aux nombreux défis auxquels notre groupe est confronté".

Johan Thijs, CEO du Groupe KBC , ajoute : "Il est peut-être prématuré de revenir déjà aujourd’hui sur les années que Luc a passées au sein de KBC Groupe et de notre collaboration. Toutefois, il convient de remercier Luc sincèrement pour son dévouement, son engagement infatigable envers notre groupe dans ses différents rôles et au sein de diverses entités, ainsi que pour les efforts qu'il a déployés afin d'établir et d'entretenir des relations solides avec la communauté des investisseurs et des analystes financiers."

Johan souhaite également la bienvenue à Bartel : "Je suis également heureux d'annoncer que nous avons trouvé un digne successeur en la personne de Bartel Puelinckx. Bartel a fait ses preuves au sein de notre groupe, tant en Belgique que dans plusieurs entités de KBC à l'étranger et dans diverses fonctions. Il connaît les tenants et les aboutissants de notre groupe. Il a également été Chief Finance Officer pour la filiale bancaire tchèque de KBC, ČSOB, de 2010 à 2014. En 2014, il est retourné en Belgique où il a été nommé Directeur Général de KBC Group Finance, et est devenu responsable de Group Finance, Group Tax et Financial Insights & Communication (Investor Relations). Le monde de la finance, des investisseurs et des analystes n'est certainement pas nouveau pour lui. Ses années d'expérience et ses nombreux contacts avec les entreprises, les clients et d'autres parties prenantes en Belgique et à l'étranger lui seront très utiles en tant que nouveau CFO. Ensemble avec mes collègues du Comité de direction, je me réjouis d’accueillir Bartel au sein du comité de direction du groupe KBC et de travailler avec lui en tant que CFO. »

Bartel Puelinckx

Après avoir accompli une formation en sciences économiques appliquées (KU Leuven) et en droit (ULB), Bartel Puelinckx (°16/12/1965) a débuté sa carrière à la Kredietbank en 1992, au service Commerce extérieur.

En 2002, au sein de KBC Bank, il est devenu chargé de relations à l’échelle du groupe pour les grandes multinationales. De 2006 à 2010 il a travaillé pour K&H, filiale hongroise du groupe KBC, où il a assumé successivement les responsabilités de la gestion du segment Corporate Banking et, à partir de 2007, de membre du Comité de direction de K&H, où il avait la gestion des ressources humaines et la politique de crédit sous sa responsabilité.

De 2010 à 2014 il a été Chief Finance Officer de ČSOB, la filiale bancaire tchèque de KBC où il était responsable des activités Finance Management, Asset & Liability Management, Credit Management et Investor Relations. Il avait à l’époque été chargé des préparatifs de l’introduction en Bourse de ČSOB. Depuis 2010, il siégeait aussi au Conseil d’administration de CMSS (une filiale bancaire spécialisée en crédits logement) où il représentait ČSOB en tant qu’actionnaire principal.

De retour en Belgique en 2014, il a été nommé Directeur général Group Finance KBC Groupe où il a pris en charge les activités Group Finance, Group Tax and Financial Insights & Communication (Investor Relations).

En septembre 2016, il a été nommé CEO de KBC Securities SA et, depuis le 1er mai 2019, Directeur Général Group Compliance , relevant directement du Chief Risk Officer du groupe KBC.

Bartel Puelinckx est marié et père de trois enfants.

