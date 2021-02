KBC AM prend une participation dans un gestionnaire bulgare

(NEWSManagers.com) - La succursale bulgare de la société de gestion belge KBC Asset Management a acquis 5,20% d'Eleven Capital, gestionnaire d'actifs bulgare coté à la bourse de Sofia. Eleven Capital a révélé cette prise de participation, réalisée via quatre fonds de KBC AM, dans une communication sur le titre mercredi, indique le média SeeNews. En 2020, le régulateur bulgare avait indiqué que KBC AM cherchait à étendre le scope de ses activités en Bulgarie.