KB Home: hausse de 36% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - KB Home a publié lundi soir un BPA en augmentation de 36% à 2,52 dollars au titre de son quatrième trimestre 2024 (clos fin novembre), avec une marge d'exploitation en construction résidentielle améliorée de 60 points de base à 11,5%.



Ses revenus se sont accrus de 19% à deux milliards de dollars, une croissance portée essentiellement par un nombre de logements livrés en augmentation de 17% à 3.978, tandis que le prix de vente moyen a progressé de 3% à 501.000 dollars.



'Les commandes nettes ont augmenté d'environ 40%, alors que les acheteurs ont continué de manifester un désir d'accession à la propriété et que les conditions du marché se sont améliorées par rapport à l'année dernière', souligne en outre le PDG Jeffrey Mezger.





