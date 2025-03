KB Home: BPA en diminution de 15% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - KB Home publie un bénéfice net en recul de 21% à 109,6 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable (clos fin février), soit un BPA en diminution de 15% à 1,49 dollar, compte tenu de l'impact favorable des rachats d'actions.



Les revenus du constructeur résidentiel se sont contractés de 5% à 1,39 milliard de dollars, reflétant un nombre de maisons livrées en baisse de 9% à 2.770, en partie compensé par un prix de vente moyen en augmentation de 4% à 500.700 dollars.



'Les consommateurs sont confrontés à des préoccupations liées à l'abordabilité et aux incertitudes du fait des problèmes macroéconomiques et géopolitiques, les amenant à ralentir leurs décisions d'achat de maison', explique son PDG Jeffrey Mezger.



'Bien que nos tendances de ventes se soient améliorées, nous réduisons nos prévisions de revenus pour l'exercice 2025 (à entre 6,6 et sept milliards de dollars) principalement en raison de la baisse des commandes nettes engrangées au premier trimestre', poursuit-il.





Valeurs associées KB HOME 61,750 USD NYSE 0,00%