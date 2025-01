Kaufman & Broad: vise une hausse d'environ 5% du CA en 2025 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 076,8 millions d'euros (HT), à comparer à 1 409,1 millions d'euros à la même période en 2023.



Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 908,0 millions d'euros (HT), contre 957,8 millions d'euros (HT) en 2023. Il représente 84,3 % du chiffre d'affaires du groupe.



En 2024, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 1 163,3 millions d'euros (TTC), à comparer à 1 079,4 millions d'euros par rapport à la même période en 2023, en hausse de 7,8 %. En volume, elles s'établissent à 5 543 logements en 2024 contre 5 332 logements en 2023, soit une progression de 4,0 %.



Le résultat opérationnel s'établit à 84,2 millions d'euros, à comparer à 109,3 millions d'euros en 2023.



À fin novembre 2024, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 57,8 millions d'euros, à comparer à la même période en 2023 où il s'élevait à 76,5 millions d'euros.



Le résultat net - part du groupe ressort à 45,0 millions d'euros à comparer à 60,2 millions d'euros sur la même période en 2023.



'Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe devrait progresser d'environ 5 %. Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7,5 % et 8,0 %' indique le groupe.





