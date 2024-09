Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kaufman & Broad: projet de résidence étudiants à Reims information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad et la Banque des Territoires font part de l'acquisition en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'une nouvelle résidence étudiants à Reims, au travers de leur foncière commune détenue respectivement à 51% et 49%.



Après le succès des premières résidences à Gagny et à Amiens, ce projet s'inscrit dans leur stratégie commune d'extension de l'offre résidentielle destinée aux étudiants dans des zones où l'offre est insuffisante.



La résidence, qui sera labellisée NF Habitat HQE, bénéficiera d'un réseau de chauffage basé sur un système de géothermie sur nappe. Utilisant 78% d'énergies renouvelables et locales, il permettra d'éviter le rejet de 820 tonnes de CO² chaque année.





