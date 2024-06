Kaufman & Broad et la Banque des Territoires créent une foncière d’investissement

(AOF) - Partenaires depuis 2021, sur le segment des résidences pour séniors, le promoteur immobilier Kaufman & Broad et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) renforcent leurs liens en créant la SCI KetB étudiants. Dédiée à l’investissement dans les résidences étudiantes, elle est détenue à 51% par Kaufman & Broad et à 49% par la Banque des Territoires. Neoresid, filiale de Kaufman & Broad, assure l’exploitation des résidences du portefeuille et la SCI est gérée par 123 IM.

La SCI KetB Etudiants détient et exploite depuis sa création, en mai 2024, deux résidences, pour un total de plus de 300 lits à Gagny et à Amiens. Elle s'est par ailleurs engagée dans un programme en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), situé à Reims, qui portera le nombre de lits disponibles à 600.

Outre ces trois premières résidences, la SCI KetB Etudiants constituera son portefeuille au travers d'acquisitions en VEFA ou de résidences existantes, avec un objectif de rénovation et de mise aux normes environnementales. Plusieurs projets sont d'ores et déjà identifiés et pourraient être développés au cours des prochaines années sur la base du modèle promoteur/exploitant/investisseur mis en place par Kaufman & Broad depuis plusieurs années.

La stratégie d'investissement de la foncière SCI KetB Etudiants cible prioritairement les villes où l'offre de résidences et de services associés pour les étudiants est restreinte.

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.