Kaufman & Broad améliore son taux de ROC à 9 mois

Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe de 33,6 MEUR au titre des 9 premiers mois de son exercice 2026, à comparer à 33,3 MEUR sur la même période en 2025, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant en amélioration à 8,0%, contre 7,6% en 2025.

Le chiffre d'affaires global HT s'établit à 730,8 MEUR, à comparer à 744,7 MEUR à la même période en 2025. Le chiffre d'affaires Logement a reculé de 8,2%, à 550,2 MEUR, dont un chiffre d'affaires de l'activité Appartements de 521,5 MEUR.

À fin août 2026, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 745,8 MEUR TTC, à comparer à 826,9 MEUR à la même période en 2025. En volume, elles s'établissent à 3 771 logements en 2026, contre 3 760 logements en 2025, soit une progression de 0,3%.

"Le rythme de commercialisation est resté soutenu, avec un délai d'écoulement de 4,6 mois, à comparer à près de 23 mois pour le marché. Par ailleurs, le groupe a maintenu son portefeuille foncier à un niveau élevé de 32 091 lots", souligne le PDG, Nordine Hachemi.

"À fin août 2026, la trésorerie nette positive s'élève à 261,9 MEUR. Il est rappelé que, sur ce montant, environ 200 MEUR seront utilisés par le projet Austerlitz d'ici à sa livraison prévue courant 2027", ajoute-t-il.

Pour l'exercice 2026, Kaufman & Broad estime que son chiffre d'affaires devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025. Le taux de résultat opérationnel courant devrait être proche de 8% et la trésorerie nette devrait rester positive.