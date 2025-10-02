Kaufman & Broad améliore ses résultats sur 9 mois

(AOF) - Kaufman & Broad a déclaré un chiffre d’affaires global de 744,7 millions d’euros, en hausse de 6,2%, sur les neuf premiers mois de l’année. Uniquement sur l’activité Logement, les revenus sont en très modeste hausse de 0,13%, à 599,2 millions d’euros. De son côté, la marge brute est passée de 146,2 à 149,2 millions d’euros, tandis que le résultat net part du groupe s’est élevé à 33,3 millions d’euros, contre 31,1 millions d’euros à la même période un an plus tôt. Au niveau des perspectives, le promoteur a confirmé l’ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Il table toujours sur une croissance de 5% de son chiffre d'affaires. Quant au taux de résultat opérationnel courant ou d'Ebit, il devrait être entre 7,5 et 8% et la trésorerie nette devrait rester significative après la prise en compte du paiement d'un dividende de près de 43 millions d'euros au titre de l'exercice 2024.

