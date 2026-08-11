KATSEYE entend dévoiler son côté brut dans son nouveau film « Wild Hearts »

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* Quatre membres actifs assurent la promotion de l'EP « Wild », sorti le 14 août, et de la tournée qui débutera le 1er septembre

* Lara Raj a coécrit et coproduit « Unloveu » pour ce nouvel opus

* Un documentaire revient sur la pression subie par les finalistes de l’émission « The Debut: Dream Academy » de Netflix en 2023

* « Pinky Up » a connu un succès fulgurant sur TikTok et YouTube Shorts grâce à son refrain accrocheur et à sa chorégraphie

* L'état de santé de Sophia Laforteza fera l'objet d'une nouvelle évaluation en septembre, annoncent Hybe et Geffen

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par Danielle Broadway

Le groupe de filles multiculturel KATSEYE, qui compte actuellement deux membres en pause, a hâte de montrer une facette plus brute et authentique à travers son prochain EP et sa tournée, ainsi que le film-concert « KATSEYE: WILD HEARTS », qui sortira mercredi dans les salles du monde entier.

Le groupe basé à Los Angeles, formé en 2023, compte deux membres en pause. Sophia Laforteza est devenue, le 7 août, la deuxième membre de KATSEYE à faire une pause pour des raisons de santé mentale et de bien-être. La pause de Manon Bannerman avait été annoncée le 20 février.

« Elle (Manon), quoi qu’il arrive, fera toujours partie de KATSEYE. Je pense que c’est une belle chose pour nous et pour les fans de voir le parcours complet et authentique », a déclaré à Reuters la chanteuse indo-américaine Lara Raj, faisant référence à l’apparition de Manon dans le documentaire.

Avant l’annonce du départ de Sophia, Lara décrivait la chanteuse philippino-américaine comme la leader officielle de KATSEYE.

« Je pense qu’elle a toujours été destinée à être la leader; elle est comme les racines de l’arbre, et nous sommes comme les branches qui s’étendent », a déclaré Lara.

La société de divertissement sud-coréenne Hybe 352820.KS et Geffen ont indiqué dans un communiqué commun publié sur les réseaux sociaux que l’état de santé de Sophia serait réévalué en septembre. La tournée « WILD WORLD TOUR » du groupe débute le 1er septembre.

Ce groupe multinational, dont les membres sont principalement connus sous leur prénom, a connu le succès en mêlant le modèle de formation scénique de la K-pop à des influences pop occidentales. Parmi ses singles à succès figurent « Touch », « Gnarly » et « Gabriela », nominé aux Grammy Awards.

DU CONCOURS AUX TOURNÉES DE CONCERTS

« KATSEYE: WILD HEARTS » retrace la formation et l’ascension du groupe, en revenant sur leur parcours de finalistes de la série de concours « The Debut: Dream Academy », diffusée en 2023 sur Netflix dans le cadre de l’ NFLX.O entre Hybe et Geffen.

« Avec le recul, j’étais une épave la plupart du temps », a déclaré Megan en riant.

« Je pense que cela m’a vraiment préparée à ce que je vis aujourd’hui, à ce qui m’attend, à mon métier d’artiste et à être sous les feux des projecteurs », a ajouté la native d’Hawaï, revenant sur les critiques des experts d’Hybe auxquelles les candidates ont dû faire face pendant l’émission.

Le groupe est déterminé à poursuivre son ascension avec de futurs projets.

Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel et Yoonchae Jeung ont fait part de leur enthousiasme concernant les prochaines sorties du groupe.

« Nous avons beaucoup d’autres chansons, notamment celle que Lara a écrite », a déclaré Megan, mettant en avant les nouveaux titres, dont « Unloveu », que Lara a co-écrite et co-produite pour l’EP « Wild » de KATSEYE, dont la sortie est prévue le 14 août.

La native d’Hawaï a ajouté que les fans pouvaient également s’attendre à retrouver des titres phares tels que « Pinky Up », qui est devenu un véritable succès sur les réseaux sociaux et a fait le buzz sur TikTok, YouTube Shorts et d’autres plateformes grâce à son refrain décalé et à sa chorégraphie ludique.

La chanteuse et compositrice roumaine Sorana, l’une des co-auteurs de la chanson, a rappelé s’être inspirée du style excessivement raffiné des personnes qui tendent leur petit doigt tout en sirotant une tasse de thé.