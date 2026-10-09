Katie Zacharia nommée porte-parole de la Maison Blanche

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(Mises à jour avec des informations contextuelles aux paragraphes 4 à 6 et 10)

par Jasper Ward

Katie Zacharia, conseillère en communication pour la plateforme Truth Social du président Donald Trump , s'est vu proposer le poste de porte-parole de la Maison Blanche suite au départ de Karoline Leavitt de cette fonction en août, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche.

Mme Zacharia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Si elle accepte ce poste, elle occuperait une fonction clé au sein de l’administration Trump avant les élections législatives de mi-mandat du mois prochain .

C’est le New York Times qui a été le premier à relayer cette information.

Cette nomination placerait Mme Zacharia au cœur de la stratégie de communication de la Maison Blanche dans la dernière ligne droite avant les élections, alors que le programme de Trump et le contrôle du Congrès par son parti seront soumis au vote des électeurs.

La cote de popularité de Trump est tombée à 32 % — le niveau le plus bas de sa carrière politique — alors que ses collègues républicains lui en veulent pour sa gestion du coût de la vie et de la guerre contre l’Iran , selon un récent sondage Reuters/Ipsos .

La nomination de Zacharia souligne les liens étroits entre l’administration Trump et l’ensemble de son dispositif politique et médiatique. Elle intervient après que Trump Media a révélé en juillet qu’il offrirait, moyennant finance, aux banques et aux sociétés de courtage “l’accès le plus rapide” aux publications provenant de comptes influents sur Truth Social, tels que celui du président, dont les messages font souvent bouger les marchés mondiaux.

Selon sa page LinkedIn, Zacharia occupe depuis juin le poste de conseillère principale en communication pour Truth Social, la plateforme de réseaux sociaux du président républicain, et pour le Trump Media & Technology Group DJT.O .

Elle a brièvement occupé le poste de porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure avant de quitter ses fonctions en mars.

Mme Zacharia, avocate qui intervient régulièrement sur les chaînes conservatrices Fox News et Newsmax, a auparavant travaillé comme conseillère juridique pour Fix California, un groupe conservateur qui vise à lutter contre ce qu’il décrit comme “l’emprise de la gauche” sur la politique de l’État. Ce groupe a été fondé par Richard Grenell, qui a été envoyé spécial de Donald Trump au Venezuela, ainsi que président par intérim et directeur exécutif du Kennedy Center à Washington.

Zacharia a effectué un stage à la Maison Blanche sous l’administration du président George W. Bush.