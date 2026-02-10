Katie Milligan prend la tête de l'Openreach de BT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations de Milligan dans les paragraphes 5 à 7)

BT BT.L a nommé mardi Katie Milligan à la tête de son entreprise Openreach, succédant à son patron actuel Clive Selley, qui a supervisé une décennie d'investissements records dans la construction du plus grand réseau à large bande de Grande-Bretagne.

Selley dirigera l'activité mondiale du groupe, BT International, succédant à Bas Burger dans le cadre du remaniement annoncé par la directrice générale du groupe, Allison Kirkby, mardi.

Depuis 2017, Selley a dirigé le programme de réseau de fibre optique d'Openreach, qui s'étend maintenant à 22 millions de locaux et se développe au rythme d'un million par trimestre, ce qui le met sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 25 millions d'ici la fin de l'année.

Milligan, qui a rejoint BT en 2004, a dirigé la stratégie commerciale d'Openreach visant à encourager les clients de BT et ceux des fournisseurs de large bande tels que Sky et Vodafone

VOD.L à passer à des connexions par fibre optique plus rapides et plus fiables.

Elle a déclaré qu'avec l'achèvement de la construction du réseau, l'accent serait mis sur la connexion des clients.

"Nous avons une stratégie qui a fait ses preuves au sein d'Openreach, elle ne sera donc pas révolutionnaire, mais vous verrez de légers changements", a-t-elle déclaré.