Katie Keenan est nommée directrice générale de Blackstone Real Estate Income Trust

Blackstone BX.N a annoncé vendredi la nomination de Katie Keenan au poste de directrice générale de son fonds de revenu immobilier et de responsable mondial de l'activité Core+.

Keenan succède à Wesley LePatner dans les deux fonctions qu'elle occupait jusqu'à son décès tragique en juillet .