Karyopharm atteint son plus bas niveau historique après l'échec d'un essai clinique sur le cancer de l'endomètre

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31 juillet - ** L'action de Karyopharm Therapeutics KPTI.O chute de 71,9% pour atteindre son plus bas niveau historique à 1,97 $

** Le titre passe sous son plus bas niveau sur 52 semaines, établi à 3,65 dollars en août 2025

** La société a annoncé jeudi soir que son médicament selinexor, utilisé en traitement d’entretien pour le cancer de l’endomètre avancé ou récidivant, n’avait pas atteint son objectif principal, à savoir améliorer de manière significative la survie sans progression, lors d’un essai clinique de phase avancée

** Les patientes sous selinexor ont survécu en médiane 12,75 mois sans progression de la maladie, contre 7,43 mois sous placebo, mais cette différence n’était pas statistiquement significative, a précisé la société

** La société a indiqué qu’elle allait réduire ses investissements dans le domaine du cancer de l’endomètre pour se concentrer davantage sur ses programmes consacrés à la myélofibrose et au myélome multiple

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée boursière jamais enregistrée, si les pertes se confirment

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 73% depuis le début de l’année