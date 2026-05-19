Karpathy, cofondateur d'OpenAI et ancien responsable de l'IA chez Tesla, rejoint Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le nouveau poste de Karpathy et son parcours tout au long de l'article)

Andrej Karpathy, ancien cadre de l'IA chez Tesla TSLA.O et l'un des membres fondateurs d'OpenAI, a rejoint Anthropic, a-t-il annoncé mardi, renforçant ainsi le créateur de Claude alors que celui-ci cherche à dominer la course à l'IA.

"Je pense que les prochaines années à la pointe des modèles de langage (LLM) seront particulièrement formatrices. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe ici et de revenir à la R&D", a-t-il déclaré dans un message sur X.

Karpathy, membre très influent de la communauté de l'IA, a joué un rôle clé dans le développement des technologies de conduite autonome et d'intelligence artificielle de Tesla avant de quitter l'entreprise en 2022.

"Je reste profondément passionné par l’éducation et j’ai l’intention de reprendre mon travail dans ce domaine en temps voulu", a déclaré Karpathy sur X. Il avait annoncé en 2024 le lancement d’une plateforme éducative intégrant l’IA, baptisée Eureka Labs.

Il a rejoint l’équipe de pré-entraînement d’Anthropic, chargée des sessions d’entraînement à grande échelle qui confèrent à Claude ses connaissances et capacités fondamentales, selon Anthropic. Il a commencé à travailler cette semaine et fait partie de l’équipe de Nick Joseph, responsable du pré-entraînement au sein de l’entreprise.

Karpathy a étudié sous la direction de Fei-Fei Li, éminente scientifique en IA à Stanford, et a rejoint OpenAI parmi ses tout premiers collaborateurs, avant de passer chez Tesla.

John Schulman, un autre cofondateur d’OpenAI, a rejoint Anthropic en 2024. Le créateur de ChatGPT a vu une vague de cadres quitter l’entreprise, notamment l’ancien directeur scientifique Ilya Sutskever et l’ancienne directrice technique Mira Murati, fondatrice et directrice générale de la start-up d’IA Thinking Machines.

Anthropic est confrontée à une forte concurrence de la part de développeurs de modèles de pointe rivaux tels qu’OpenAI, alors qu’elle cherche à créer les modèles les plus sophistiqués pour les fournisseurs de cloud.