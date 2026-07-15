Karman, entreprise du secteur spatial et de la défense, en hausse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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15 juillet - ** L'action du fabricant de systèmes spatiaux et de défense Karman Holdings KRMN.N a progressé de 4,3 % à 47,82 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY ** KRMN remplacera BrightSpring Health Services BTSG.O dans l'indice SPCY à compter du vendredi 17 juillet, ont annoncé mardi soir les indices S&P Dow Jones ** BTSG intègre l’indice S&P MidCap 400 .IDX et remplacera Chart Industries GTLS.N , qui est en cours d’acquisition par la société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O dans le cadre d’une transaction de 13,6 milliards de dollars annoncée il y a un an

** L'action BTSG recule de 0,8 % dans un marché peu actif avant l'ouverture

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 12,3 millions d’actions KRMN, ce qui correspondrait à environ 4 jours de demande d’achat

** KRMN, dont le siège se trouve à Huntington Beach, en Californie, compte environ 132,5 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars

** À la clôture de mardi, l'action KRMN affichait une baisse de 37 % depuis le début de l'année

** Sur 11 analystes, 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis qu'un seul recommande la « vente »; le cours cible médian s'établit à 107 dollars, selon les données de LSEG