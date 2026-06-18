Kardigan devrait ouvrir en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse revalorisée à 400 millions de dollars

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18 juin - ** Kardigan ( KARD.O ), société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son introduction au Nasdaq, après une introduction en bourse de 400 millions de dollars

** Le titre devrait s'ouvrir à 21 dollars par action, contre un prix d'offre de 16 dollars

** KARD a cédé 25 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revalorisée, à la limite supérieure de la fourchette annoncée comprise entre 14 et 16 dollars par action

** Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies ont fait un retour en force cette année après une année 2025 morose, avec une série d’offres importantes réalisées au cours des deux derniers mois

** KARD développe des médicaments ciblant la cause profonde de certaines maladies cardiovasculaires

** La société mène actuellement trois essais cliniques de phase avancée sur des traitements cardiovasculaires expérimentaux: le danicamtiv, l’ataciguat et le tonlamarsen

** J.P. Morgan Securities, Jefferies, Leerink Partners et TD Securities ont agi en tant que chefs de file de l'opération