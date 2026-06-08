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Kardex a émis un avertissement sur résultats, le titre chute de -12%
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 11:38

Jefferies indique ce matin que Kardex a émis un avertissement sur résultats en raison de volumes inférieurs aux prévisions dans le segment des produits automatisés (Remstar), à forte marge, au premier trimestre 2026, et de la hausse des coûts d'exploitation liée à ses initiatives de croissance stratégique.

Kardex s'attend désormais à une marge d'EBIT pour l'exercice 2026 comprise entre 8 et 10 %, contre une prévision antérieure de " marge d'EBIT à long terme de 10 à 14 % " et une prévision de 11,8 % pour les analystes.

L'EBIT de l'année 2026 devrait se situer à environ 60 % des niveaux de l'année 2025, soit environ 29 millions d'euros.

Jefferies note également que la groupe annonce des prévisions de croissance des ventes et des prises de commandes pour l'exercice 2026 de 15 à 20 % (contre une croissance des commandes de 10 % et une croissance des ventes de 14,8 % pour les analystes).

Le chiffre d'affaires est attendu entre 978 à 1 020 millions d'euros contre 975,9 millions d'euros précédemment et les commandes de 1 129 à 1 178 millions d'euros contre 1 079 millions d'euros précédemment.

Selon Jefferies, les réservations de produits automatisés sont en constante augmentation depuis mars 2026, et le second semestre 2026 devrait être nettement plus important et plus rentable.

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