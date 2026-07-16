Kalshi va autoriser les paris sur les essais cliniques et les décisions de la FDA

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La plateforme de marché prédictif Kalshi va commencer à accepter des paris sur les résultats des essais cliniques et des évaluations réglementaires de la FDA, a-t-elle annoncé jeudi, rendant ainsi publiques pour la première fois les cotes relatives au développement de médicaments.

Ces nouveaux marchés serontlancés en partenariat avec AppliedXL, qui suit et prévoit les résultats des essais cliniques.

Ces marchés permettent aux investisseurs de parier sur un médicament en particulier, plutôt que sur l’ensemble de l’entreprise, a précisé Kalshi.

Dans le cadre de ce programme pilote, les utilisateurs ne pourront parier que sur les résultats d’essais cliniques en phase avancée. Kalshi et AppliedXL ne publieront un contrat qu’une fois le recrutement des participants à l’essai terminé.

Chaque contrat s’appuiera sur les détails d’un document public désigné: le critère d’évaluation principal enregistré sur ClinicalTrials.gov, la lettre d’autorisation de la FDA ou le compte-rendu des votes du comité consultatif de l’agence.

AppliedXL définira les critères d’interprétation de ce document avant l’ouverture de la transaction du contrat, et non après la publication des résultats.

Parmi les contrats disponibles dès le lancement figurent plus d’une douzaine de décisions de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, notamment celles concernant l’autorisation éventuelle du médicament expérimental contre le cancer de Gilead GILD.O , l’anito-cel, et du médicament expérimental contre le cancer du poumon de Summit Therapeutics, l’ivonescimab.

D'autres paris porteront notamment sur la question de savoir si un médicament contre la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, développé par AriBio, atteindra les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée.

La plateforme exigera une attestation d’emploi pour tous les parieurs et interdira de parier à toute personne détenant des informations non publiques significatives.

Lancée en 2021, Kalshi permet aux utilisateurs de parier sur des événements tels que le sport, les résultats électoraux et la météo.