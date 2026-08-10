Kalshi s'associe au Nasdaq pour renforcer la surveillance des transactions

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Le géant des marchés prédictifs Kalshi s'est associé à Nasdaq NDAQ.O pour adopter l'outil de surveillance des marchés de ce poids lourd des bourses américaines, dans le but de renforcer le suivi et le contrôle des activités de transactions sur sa plateforme.

Ce partenariat pluriannuel, dévoilé lundi, s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de Kalshi visant à renforcer la surveillance des transactions , alors que les marchés de prédiction font face à une pression croissante de la part des législateurs à la suite d’affaires très médiatisées de présumés délits d’initiés qui ont intensifié le contrôle des transactions suspectes.

Kalshi prévoit de mettre en œuvre la plateforme de surveillance des marchés du Nasdaq de manière progressive, en associant son cadre de surveillance existant à des capacités de suivi avancées pour les marchés prédictifs et les dérivés de type perpétuel.

“Cet accord renforce l’engagement de Kalshi en faveur de l’intégrité des marchés”, a déclaré Max Crowley, vice-président du développement commercial chez Kalshi, ajoutant que ce partenariat lui permettait d’accéder aux données de surveillance utilisées par les plus grandes places boursières mondiales.

L’intégration de la plateforme de surveillance 24 heures sur 24 du Nasdaq à l’infrastructure de transactions de Kalshi facilitera la détection en temps réel des abus de marché, des manipulations et des délits d’initiés, et permettra de transmettre les données de transactions à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans le format requis par l’agence.

Le mois dernier, la principale autorité américaine de régulation des produits dérivés a infligé une amende de 35.000 dollars à l’ancien député républicain George Santos pour des opérations présumées de manipulation sur Kalshi. Un opérateur de téléprompteur de la Maison Blanche fait également l’objet d’une enquête pour un éventuel délit d’initié sur Kalshi, a rapporté Reuters.

Kalshi, qui a par ailleurs intensifié ses recrutements au sein de son unité de surveillance cette année , avait signalé des activités de trading suspectes dans ces deux cas aux autorités de régulation. La plateforme interdit la manipulation de marché et le délit d’initié.

La plateforme de surveillance des marchés du Nasdaq dessert plus de 50 bourses et 20 régulateurs internationaux à travers le monde, contribuant ainsi à détecter les comportements de trading potentiellement abusifs, toutes classes d’actifs confondues.

“Les marchés de prédiction comptent parmi les segments du paysage financier qui connaissent la croissance la plus rapide, et ils exigent une infrastructure de surveillance dotée d’une envergure et d’une expertise capables de suivre ce rythme”, a déclaré Tony Sio, responsable de la stratégie réglementaire et de l’innovation chez Nasdaq.