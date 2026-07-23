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Kalshi marque un but en encaissant une manne de 27 milliards de dollars grâce à la Coupe du monde de la FIFA
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 21:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pritam Biswas

La start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, a enregistré de bons résultats lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, doublant pratiquement son trafic d’utilisateurs et son volume de transactions prévus, les supporters s’empressant de transformer leur expertise footballistique en profits.

Kalshi a enregistré un volume de transactions de 27 milliards de dollars et a accueilli environ 3 millions d’utilisateurs pendant toute la durée du tournoi, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier. La compétition s’est déroulée cette année selon un format élargi à 48 équipes et est devenue la plus lucrative de l’histoire de la FIFA.

Selon cette source, la start-up tablait sur un volume de 13 milliards de dollars et environ 1,5 million d’utilisateurs pendant le tournoi, qui s’est ouvert à l’Estadio Azteca au Mexique et s’est terminé dans le New Jersey, où l’Espagne a battu l’Argentine, tenante du titre emmenée par Lionel Messi, pour remporter le trophée pour la deuxième fois.

Les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket permettent aux utilisateurs de parier sur l’issue d’événements tels que des compétitions sportives ou des élections, et ont gagné en popularité depuis l’élection présidentielle de 2024.

Les chiffres enregistrés lors du tournoi propulsent Kalshi vers un segment plus large de contrats événementiels, même si la société est aux prises avec les autorités de régulation de plusieurs États au sujet des lois sur les jeux d’argent.

Kalshi commencera à prendre des paris sur les résultats des essais cliniques et des évaluations réglementaires de la FDA, a-t-il annoncé en début de mois, rendant ainsi publiques pour la première fois les cotes relatives au développement de médicaments.

LES CARTES ROUGES JURIDIQUES S’ACCUMULENT

Les détracteurs affirment que ces plateformes ne sont rien d’autre que des opérations de jeux d’argent illégales qui encouragent les comportements addictifs et s’exposent au délit d’initié.

Gabriel Perez, opérateur de téléprompteur de longue date du président américain Donald Trump, fait l’objet d’une enquête menée par les autorités fédérales pour délit d’initié potentiel concernant Kalshi, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant deux sources proches du dossier.

Kalshi a signalé cette activité suspecte grâce aux informations recueillies dans le cadre de ses processus d’intégration et de surveillance des marchés, et l’a transmise à la Commodity Futures Trading Commission.

Kalshi est également impliquée dans des litiges avec plusieurs États qui l’accusent d’avoir enfreint la législation sur les jeux d’argent en permettant à ses utilisateurs de parier sur des événements sportifs.

Le du Massachusetts a été le premier à demander une injonction, et en début de semaine, l’État de Washington a obtenu une ordonnance visant à bloquer le site de Kalshi après qu’un juge eut estimé que les « contrats d’événement » de Kalshi enfreignaient probablement les lois de l’État sur les jeux d’argent.

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