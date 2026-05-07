Kalshi a été valorisée à 22 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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La plateforme de marché prédictif Kalshi a annoncé jeudi avoir levé 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de table, qui valorise la société à 22 milliards de dollars, alors que les investisseurs institutionnels adoptent de plus en plus les contrats de trading basés sur des événements.

Ce tour de table a été mené par Coatue, avec la participation de Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley et ARK Invest.

Les sociétés de capital-risque ont injecté des fonds dans des start-ups en phase avancée, aidant ces entreprises à rester privées plus longtemps et à éviter les fluctuations du marché public observées l'année dernière et au début de l'année 2026.

Kalshi a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds levés pour élargir son offre afin de promouvoir l'adoption de ses services auprès des hedge funds, des gestionnaires d'actifs, des sociétés de trading pour compte propre et des compagnies d'assurance.

Au cours des six derniers mois, le volume des transactions institutionnelles a augmenté de 800 %, a indiqué la société.

Des plateformes telles que Kalshi et son concurrent Polymarket permettent aux utilisateurs du monde entier de négocier des contrats binaires sur des résultats dans les domaines de la politique, du sport, de l'économie et du divertissement. Ce modèle a reçu un soutien massif pour son approche de trading et de gestion des risques basée sur les événements.

“Peu de secteurs ont connu une croissance aussi rapide ces dernières années, hormis l'IA”, a déclaré Tarek Mansour, directeur général de Kalshi.

“Les contrats sur événements pourraient devenir un marché d'un trillion de dollars, et nous n'en sommes encore qu'aux prémices de cette transition.”

Le principal concurrent de la société, Polymarket, serait en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation d'environ 15 milliards de dollars , a rapporté The Information en avril, citant deux personnes proches des négociations.

Ce dernier tour de table fait suite au recours judiciaire remporté par Kalshi contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine, à l’issue duquel la start-up a obtenu l’autorisation de coter des contrats liés à l’élection présidentielle.

Cependant, des problèmes réglementaires ont entravé la croissance de ces entreprises, les détracteurs les qualifiant de simples plateformes de jeux d'argent . Kalshi fait l'objet de poursuites judiciaires dans certains États pour ses contrats sportifs.

Kalshi et Crypto.com ont lancé en décembre une alliance nationale d'opérateurs de marchés de prédiction visant à renforcer le cadre fédéral applicableau secteur.