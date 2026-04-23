KALRAY : RÉSULTATS ANNUELS 2025 : EBITDA DE 6,2 M EUR SUR LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE - FREE CASH FLOW POSITIF - NOUVEAU CONTRAT D'ENVERGURE EN COURS DE FINALISATION

RÉSULTATS ANNUELS 2025 :

EBITDA DE 6,2 M€ SUR LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE

FREE CASH FLOW POSITIF

NOUVEAU CONTRAT D'ENVERGURE EN COURS DE FINALISATION

Multiplication par 4 des revenus issus du nouveau périmètre d'activité « semi-conducteur » (chiffre d'affaires consolidé de 16,4 M€ tenant compte de l'effet de la cession de la branche Data Acceleration Platform ) ;

(chiffre d'affaires consolidé de 16,4 M€ tenant compte de l'effet de la cession de la branche Data Acceleration Platform ) ; EBITDA [1] largement positif conformément aux annonces : 6,2 M€ sur l'activité « semi-conducteur » (EBITDA consolidé de 4,6 M€ contre (8,2) M€ en 2024) ;

: 6,2 M€ sur l'activité « semi-conducteur » (EBITDA consolidé de 4,6 M€ contre (8,2) M€ en 2024) ; Nette amélioration de la situation bilancielle et free cash flow [2] positif à 2,3 M€ (contre (21,1) M€ en 2024) ;

[2] à 2,3 M€ (contre (21,1) M€ en 2024) ; Extension du partenariat avec Openchip ;

Finalisation en cours d'un contrat d'envergure de design d'une nouvelle génération de puce avec un leader des infrastructures IA & HPC ;

Perspectives 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et nouvelle amélioration de l'EBITDA.

Grenoble, le 23 avril 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce ses résultats annuels 2025. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance, le 20 avril 2026. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Je suis ravi des résultats que nous publions aujourd'hui, marqués par un chiffre d'affaires en très forte croissance sur notre périmètre historique et une rentabilité au rendez-vous, conformément à nos engagements et pour la première fois dans l'histoire de la Société. Cette performance démontre la pertinence de notre nouveau positionnement et de notre technologie dans un marché où l'Intelligence Artificielle demande de plus en plus de solutions spécialisées ultra performantes.

Elle démontre également la validité de notre modèle économique qui nous permet à la fois de générer des cash flows et de continuer à bâtir de la propriété intellectuelle dans un domaine hautement stratégique. Enfin, en plus du partenariat avec Openchip, noué en 2025, et que nous allons continuer à renforcer, nous finalisons actuellement un nouveau contrat majeur du même type, prouvant ainsi le passage à l'échelle de notre modèle. »

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ADAPTÉ AU MARCHÉ ACTUEL QUI PORTE SES FRUITS

L'essor de l'IA a profondément changé le marché des semi-conducteurs, demandant de développer de plus en plus de variantes de processeurs qui puissent traiter de manière optimale, en termes de performance et de consommation énergétique, des flux de données massifs et des calculs intensifs. Ce changement représente une opportunité considérable pour Kalray. La Société a développé, depuis plus d'une dizaine d'années, des technologies (modules de propriété intellectuelle intégrables dans le design de nouveaux processeurs) qui sont les fondements mêmes des DPUs. Ces processeurs spécialisés dans le traitement intensif des données, sont au cœur des prochaines infrastructures d'IA et des systèmes intelligents de demain. Leader européen des DPUs, Kalray a décidé de continuer à investir dans le développement de ses technologies tout en adaptant son modèle économique, passant d'un modèle fabless [3] classique, très gourmand en capitaux, à un modèle hybride de licence de propriété intellectuelle et de service à très forte valeur ajoutée, avec pour objectif de développer, pour ses clients, des solutions d'accélération adaptées à leurs besoins. Ce nouveau positionnement, associé à ce nouveau modèle économique, a montré sa pertinence en 2025.

Au vu de ce qui précède, le Jumbo contrat annoncé en 2022 [4] (lié au modèle historique de développement et de vente de cartes d'accélération « sur étagère ») a été arrêté.

RÉSULTATS ANNUELS 2025

EBITDA LARGEMENT POSITIF POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'HISTOIRE DE KALRAY

Sur le périmètre d'activité dédié aux semi-conducteurs (nouveau périmètre d'activité), le chiffre d'affaires de Kalray a été multiplié par 4 au cours de la période, atteignant 14 275 K€ au 31 décembre 2025, contre 3 605K€ au 31 décembre 2024, grâce au changement de modèle économique et à la signature du partenariat avec Openchip.

Au total, le chiffre d'affaires consolidé est de 16 451 K€ [5] au 31 décembre 2025 (contre 24 824 K€ au 31 décembre 2024, soit une baisse attendue de -33,7%, compte tenu de la cession de la branche d'activité « Data Acceleration Platform ») [6] .

Le taux de marge brute progresse fortement à 93,3%, contre 51,5% au 31 décembre 2024 , reflétant ainsi les effets directs positifs du nouveau modèle économique.

Le total des produits d'exploitation atteint 28 848 K€ au 31 décembre 2025 contre 45 432 K€ un an plus tôt.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 23 132 K€, à comparer à 41 572 K€ au 31 décembre 2024, en forte baisse de -44,4%. Cette baisse résulte de l'évolution du périmètre, des effets en année pleine du plan d'économies mis en place en 2024, ainsi que des effets liés à la délégation de personnel temporaire auprès d'Openchip.

Grâce au succès du changement de modèle économique, l'EBITDA [7] s'améliore très fortement conformément aux anticipations du Groupe. Sur le nouveau périmètre d'activité « semi-conducteur », l'EBITDA est en nette progression à 6 254 K€ contre (3 888) K€ en 2024. Sur l'ensemble du périmètre consolidé, l'EBITDA est de 4 624 K€ contre (8 188) K€ en 2024 et tient compte des effets résiduels de l'activité cédée en février 2025.

Les dotations aux amortissements et provisions baissent comme attendu à 14 394 K€ au 31 décembre 2025 contre 20 752 K€ au 31 décembre 2024.

Le résultat d'exploitation retraité [8] du CIR s'améliore à (5 782) K€ au 31 décembre 2025, contre (23 213) K€ au 31 décembre 2024.

Après prise en compte du résultat financier positif de 209 K€ et d'un résultat exceptionnel de 1 033 K€ (essentiellement composé de la plus-value sur cession d'actifs), le résultat net s'améliore à (4 540) K€ en 2025 contre (23 266) K€ en 2024.

NETTE AMÉLIORATION DE LA SITUATION BILANCIELLE - FREE CASH FLOW POSITIF ET VARIATION DE TRÉSORERIE POSITIVE SUR LA PÉRIODE

Les capitaux propres de Kalray s'élèvent à 32 673 K€ au 31 décembre 2025 contre 34 634 K€ au 31 décembre 2024 (intégrant la perte de l'exercice).

Kalray affiche un free cash-flow [9] positif de 2 272 K€ contre (21 084) K€ au 31 décembre 2024. Cette amélioration tient compte du produit des cessions d'actifs (branche d'activité « Entreprise ») pour 13 275 K€ et des remboursements de passifs courants pour un montant de 6 826 K€.

Les flux de trésorerie liés aux opérations financières ressortent à (987) K€ contre 9 285 K€ un an plus tôt et intègrent 3 M€ de remboursement de dettes bancaires (ligne évolutive RCF) et des avances conditionnées pour 1 009 K€. Les dettes financières s'élèvent à 8 313 K€ au 31 décembre 2025 contre 12 976 K€ au 31 décembre 2024. Elles incluent 5 334 K€ d'avances conditionnées et 2 979 K€ de dettes bancaires (PGE) [10] . Pour rappel, l'émission obligataire souscrite avec IRIS a été intégralement remboursée en actions début 2026 [11] .

À noter que la situation bilancielle s'est nettement améliorée sur l'exercice avec la baisse significative des dettes fournisseurs et comptes rattachés (passant de 27 556 K€ à 11 173 K€), et des dettes fiscales et sociales (passant de 6 875 K€ à 3 232 K€).

Au 31 décembre 2025, la trésorerie disponible s'élève à 2 952 K€ contre 1 698 K€ au 31 décembre 2024.

PERSPECTIVES 2026 : RENFORCEMENT DU NOUVEAU MODÈLE ECONOMIQUE

En 2026, Kalray entend renforcer son nouveau modèle économique.

Kalray va poursuivre le développement de ses modules de propriété intellectuelle (IP) au cœur de sa plateforme MPPA, qui permet la conception d'accélérateurs matériels spécialisés, notamment pour les DPUs. Ces développements se feront avec des investissements maîtrisés permettant de pérenniser le modèle actuel qui a permis de générer des cash flows positifs en 2025.

Ces modules de propriété intellectuelle (IP) incluent notamment :

Les cœurs de calcul KVX de Kalray , qui résultent de plus de 15 ans d'investissement. La dernière génération, KV5, est compatible avec le standard mondial RISC-V. Ces cœurs intègrent des extensions avancées pour les calculs intensifs (vectoriels, matriciels) et peuvent être déployés seul (en “standalone”) ou à plusieurs (en “clusters”), avec un environnement logiciel complet.

, qui résultent de plus de 15 ans d'investissement. La dernière génération, KV5, est compatible avec le standard mondial RISC-V. Ces cœurs intègrent des extensions avancées pour les calculs intensifs (vectoriels, matriciels) et peuvent être déployés seul (en “standalone”) ou à plusieurs (en “clusters”), avec un environnement logiciel complet. Le Networking Engine , un module de connectivité haute performance destiné aux SmartNICs et DPUs. Entièrement programmable, il repose aujourd'hui sur 64 cœurs RISC-V Kalray et est fourni avec une pile logicielle complète, permettant de répondre aux exigences des infrastructures à très haut débit.

Kalray va poursuivre le développement de son activité commerciale. Dans ce contexte, Kalray est en discussions avancées avec plusieurs acteurs industriels désireux de développer des solutions d'accélération s'appuyant sur les modules d'IP et les équipes d'experts de Kalray, dans des domaines allant de l'IA, au HPC, en passant par les télécoms et la défense.

EXTENSION DU PARTENARIAT AVEC OPENCHIP

Kalray et Openchip ont décidé, d'un commun accord, de conserver leurs structures indépendantes tout en renforçant leur partenariat stratégique et leur collaboration. Cette décision repose sur une conviction commune : dans un marché en forte accélération, le maintien de structures indépendantes permet de maximiser la création de valeur et l'efficacité d'exécution à court terme.

Les deux entreprises, qui ont des positionnements fortement complémentaires - Openchip sur les accélérateurs HPC/AI et Kalray sur les technologies DPU et les solutions d'accélération sur mesure - pourront ainsi rester pleinement mobilisées sur leurs priorités. Ce choix favorise une plus grande agilité tout en permettant de mutualiser les efforts et de combiner les offres sur des opportunités communes, en particulier pour offrir des systèmes complets.

À court terme, le partenariat en cours entre Kalray et Openchip sera étendu pour une période d'au moins 12 mois (de juillet 2026 à juillet 2027), avec la mise en place d'une équipe d'une vingtaine d'experts de Kalray qui seront dédiés au support des projets de développement de puces d'accélération pour le HPC et l'IA d'Openchip.

En parallèle, les deux sociétés vont renforcer leur coopération en particulier dans le domaine des DPUs et des systèmes de calculs intensifs pour les AI Gigafactories, ainsi que dans les systèmes embarqués intelligents (Edge AI) et la défense. Elles prévoient également de déposer ensemble plusieurs projets européens d'envergure.

NOUVEL ACCORD EN COURS DE FINALISATION DANS LE DOMAINE DES INFRASTRUCTURES IA & HPC

C'est dans ce contexte très favorable que Kalray annonce travailler sur la finalisation d'un nouveau contrat-cadre de collaboration industrielle avec un acteur majeur de l'industrie des infrastructures HPC et IA. Cet accord comprendra un accord de licence sur les technologies développées par Kalray et de prestations de services pour le développement d'une nouvelle génération de puce à très haute performance.

Le montant du contrat s'élève à plus de 10 M€ sur les 18 prochains mois, auxquels s'ajouteront des royalties sur les produits finaux. Le contrat associé est en cours de finalisation et les équipes collaborent déjà étroitement depuis plusieurs mois.

Au vu des dynamiques positives engagées, le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de ses revenus en 2026, couplée à une nouvelle amélioration de son EBITDA.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPUs) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélération matérielles et logicielles, des licences de modules de propriété intellectuelle nécessaires pour concevoir des DPUs ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélération optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les IA Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte entre autres parmi ses investisseurs NXP Semiconductors, CEA, Safran, Bpifrance. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, ultérieurement publié sur le site internet de la société. L'horizon de liquidité couvre les besoins de financement à 12 mois à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

CONTACTS INVESTISSEURS



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication



Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE



Ellyn Kalifa

communication@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication



Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

Annexes

compte de résultats

(Données auditées)

K€ (données consolidés) FY24

Semi conducteur F24 UK enterprise 31/12/24 FY 25

Semi conducteur F25 UK enterprise 31/12/25* Chiffre d'affaires 3 605 21 219 24 824 14 275 2 176 16 451 Subventions 3 082 0 3 082 3 737 0 3 737 Production immobilisée (R&D) 13 686 1 991 15 677 8 528 0 8 528 Autres produits 628 1 221 1 849 131 0 131 Produits d'exploitation 21 001 24 431 45 432 26 672 2 176 28 848 Achats et variation de stocks (2 284) (9 765) (12 049) (606) (486) (1 092) Charges d'exploitation (22 605) (18 966) (41 572) (19 812) (3 320) (23 132) Dont charges de personnel (12 883) (14 266) (27 149) (12 747) (1 771) (14 518) Dont autres charges externes (9 722) (4 700) (14 422) (7 066) (1 549) (8 615) EBITDA (3 888) (4 300) (8 188) 6 254 (1 630) 4 624 Dotations aux amortissements

et provisions (13 098) (7 654) (20 752) (13 005) (1 388) (14 393) RESULTAT D'EXPLOITATION (16 986) (11 954) (28 940) (6 751) (3 018) (9 769) Credit d'impôt Recherche 4 712 1 015 5 727 3 561 426 3 987 RESULTAT D'EXPLOITATION retraité avec CIR** (12 274) (10 939) (23 213) (3 190) (2 592) (5 782) Résultat Financier (1 577) (299) (1 875) 1 052 (843) 209 Résultat exceptionnel 1 846 (23) 1 823 (581) 1 614 1 033 RESULTAT NET (12 005) (11 261) (23 266) (2 719) (1 821) (4 540)

*Le chiffre d'affaires 2025 comptabilise 1 mois de revenus de son activité « Data Acceleration Platform » (« Entreprise ») cédée le 5 février 2025. **Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Bilan

(Données auditées)

K€ ACTIF 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Immobilisations incorporelles 57 545 38 203 Dont écart d'acquisition 764 - Immobilisations corporelles 4 731 2 593 Immobilisations financières 607 462 ACTIF IMMOBILIS É 62 883 41 258 Stocks 3 940 2 358 Créances Clients 7 532 1 644 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 9 376 7 215 Disponibilités 1 697 2 952 ACTIF CIRCULANT 22 546 14 169 Comptes de régularisation (CCA) 2 710 981 TOTAL ACTIF 88 139 56 408

K€ PASSIF 31 décembre 2024 31 décembre 2025 CAPITAUX PROPRES 34 634 32 673 Provisions 4 445 413 Avances conditionnées 4 432 5 334 Emprunts bancaires 8 544 2 979 Fournisseurs et comptes rattachés 27 556 11 173 Dettes fiscales et sociales 6 875 3 232 Autres dettes 1 636 604 TOTAL DETTES ET PROVISIONS 53 489 23 735 Produits constatés d'avance 16 - TOTAL PASSIF 88 139 56 408

tableau des flux de trésorerie

(Données auditées)

Tableau de flux de Trésorerie 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Capacité d'Autofinancement (4 726) 813 Variation du besoin en fonds de roulement 3 692 1 160 Flux de trésorerie liés à l'activité (1 034) 1 972 Immobilisations (8 407) (7475) R&D capitalisée (15 177) (8 528) Subventions d'investissement 3 658 3 028 Produit des cessions d'actifs (123) 13 275 Flux de trésorerie liés aux investissements (20 050) 300 FREE CASH-FLOW (21 084) 2 272 Emprunt et dettes financières net 7 931 (1 996) Avances conditionnées 1 354 1 009 Flux liés aux opérations financières 9 285 (987) Ecart de change 287 (31) Variation de la trésorerie (11 511) 1 254 Trésorerie d'ouverture 13 209 1 698 Trésorerie de clôture 1 698 2 952

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Données en M€ - normes françaises 2025 EBITDA 4 624 Dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux provisions et dépréciations (14 393) Résultat d'exploitation (9 769) CIR 3 987 Résultat d'exploitation retraité du CIR* (5 782)

* Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[1] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[2] Free cash-flow= Flux de trésorerie générée par l'activité - Flux de trésorerie lié aux investissements

[3] Un modèle fabless désigne une entreprise de semi-conducteurs qui conçoit et commercialise des puces, et qui sous-traite leur fabrication à des fonderies spécialisées comme TSMC. Cela lui permet de se concentrer sur l'innovation et la R&D, sans investir dans des usines de production coûteuses.

[4] Cf. communiqué du 14 novembre 2022

[5] EUR/GBP: 1,19. Données auditées

[6] Cf communiqué du 5 février 2025

[7] Ebitda : Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements sur immobilisations et hors dotations aux provisions et dépréciations

[8] Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

[9] Free cash flows = Flux de trésorerie générée par l'activité - Flux de trésorerie lié aux investissements

[10] Un accord avec les partenaires bancaires sur un réaménagement des échéanciers et des termes et conditions des crédits sur les emprunts PGE a été conclu le 28 novembre 2025, donnant lieu à un gel des remboursements en capital jusqu'au 1er octobre 2026.

[11] Cf communiqué du 10 février 2026