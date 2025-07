KALRAY : RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024 ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2025 - ALLONGEMENT DE L'HORIZON DE LIQUIDITÉ - REPRISE DE COTATION

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 de 7,5 M€ (contre 10,6 M€ au 1er semestre 2024) tenant compte de l'impact de la cession d'actifs de la branche d'activité Entreprise « Data Acceleration Platform » ;

Recentrage stratégique sur l'activité « semi-conducteur » qui ressort en forte croissance au 1 er semestre 2025 ;

semestre 2025 ; Forte amélioration de la rentabilité attendue sur 2025 avec un EBITDA positif dès le premier semestre ;

Signature du 2 ème volet de l'accord de coopération industrielle avec Openchip autour des grands enjeux de souveraineté européenne dans le domaine de l'Intelligence Artificielle (IA) ;

volet de l'accord de coopération industrielle avec Openchip autour des grands enjeux de souveraineté européenne dans le domaine de l'Intelligence Artificielle (IA) ; Allongement de l'horizon de liquidité au 30 juin 2026 ;

Mise à disposition du rapport financier annuel 2024 et demande de reprise de cotation.

Grenoble, le 10 juillet 2025 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, fait un point sur son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 et ses perspectives. Le rapport financier annuel de l'exercice 2024 est publié ce jour et permet la demande de reprise de cotation.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Ce 1 er semestre 2025 a été riche pour Kalray avec la cession de notre branche dédiée aux services logiciels à DataCore Software, un acteur majeur dans les technologies de stockage, suivi de la signature de notre accord stratégique de coopération industrielle avec Openchip sur l'activité semi-conducteur. Ces deux faits marquants s'inscrivent dans notre stratégie de se concentrer sur notre activité de développement de DPU dans laquelle nous avons une très forte valeur ajoutée et nous anticipons un besoin croissant avec le déploiement en production de l'IA. C'est aussi l'illustration de nos solides atouts technologiques et notre capacité de rebond après une année 2024 particulièrement difficile. Kalray bénéficie désormais d'un horizon de liquidité lui permettant de se concentrer sur sa feuille de route et en particulier sur la collaboration avec Openchip autour du développement d'une nouvelle version du DPU de Kalray pour répondre aux grands enjeux de souveraineté technologique dans le domaine de l'lA. »

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er SEMESTRE 2025 – EBITDA ATTENDU POSITIF

Au terme du 1 er semestre 2025, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [1] de 7 533 K€ contre 10 791 K€ un an auparavant. Il intègre 1 mois de revenus de la branche d'activité Entreprise « Data Acceleration Platform » cédée le 5 février 2025 [2] et la contribution du contrat de licence de propriété intellectuelle avec Openchip 2 . Kalray rappelle à ce titre avoir cédé sa branche d'activité « Data Acceleration Platform », comprenant l'ensemble des actifs relié à son offre Ngenea et le personnel associé (environ 80 personnes), à la société américaine DataCore Software (« DataCore »), acteur majeur dans les technologies de stockage et de protection des données. Au 30 juin 2025, la Société compte désormais 128 collaborateurs contre 230 collaborateurs un an plus tôt.

A noter que l'activité « semi-conducteur », nouveau périmètre d'activité du Groupe, ressort en forte croissance sur la période et s'élève à 5 366 K€ au 1 er semestre 2025 contre 1 143 K€ au 1 er semestre 2024.

Sur l'exercice 2025, Kalray anticipe un chiffre d'affaires annuel en repli de l'ordre de 35%, tenant compte des effets de la vente de son activité « Entreprise » qui représentait plus de 80% de son chiffre d'affaires en 2024, mais avec une forte amélioration de la rentabilité à la suite du recentrage stratégique sur l'activité semi-conducteur. L'EBITDA est ainsi attendu positif dès le 1 er semestre et l'amélioration se poursuivra au 2 nd semestre grâce en particulier à la contribution du contrat avec Openchip et la baisse des OPEX.

SIGNATURE DU DEUXIÈME VOLET DE L'ACCORD DE COOPÉRATION INDUSTRIELLE AVEC OPENCHIP AUTOUR DES GRANDS ENJEUX DE L'IA

Kalray a annoncé ce jour par voie de communiqué de presse [3] avoir signé le deuxième volet de son accord de coopération industrielle avec Openchip, portant sur un contrat de prestation de services d'un montant global de 10 M€, dont l'objectif est de développer une version du DPU de Kalray visant tout particulièrement les prochains systèmes de calcul à haute performance et les Gigafactories d'IA. Pour de plus amples informations, se référer au communiqué publié ce jour.

ALLONGEMENT DE L'HORIZON DE LIQUIDITÉ

Tenant compte de la signature du deuxième volet de l'accord stratégique avec Openchip et des renégociations de dettes auprès de fournisseurs et partenaires stratégiques et sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie (incluant des versements par des tiers en attente), la Société estime que son horizon de financement est désormais allongé au 30 juin 2026. À noter également que Kalray a obtenu un préfinancement CIR de 2,8 M€ au 1 er semestre 2025.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024 ET REPRISE DE COTATION

Kalray annonce que l'audit des comptes annuels 2024 est terminé et les rapports des commissaires aux comptes ont été émis. Le rapport financier annuel 2024 est déposé sur le site d'Euronext et le site internet de Kalray conformément à la réglementation en vigueur. La Société a demandé à Euronext la reprise de cotation des actions Kalray (FR0010722819 - ALKAL) qui devrait avoir lieu le 11 juillet 2025.

INFORMATION SUR LA LIGNE DE FINANCEMENT SIGNÉE AVEC IRIS

Dans le cadre de la ligne de financement signée avec IRIS le 11 juillet 2024, la Société a décidé d'augmenter le plafond d'actions ordinaires nouvelles pouvant en théorie être émises pour cet emprunt remboursable en actions à 9 millions d'actions [4] . A ce jour, la Société rappelle avoir levé 6 M€ au titre de cette ligne de financement et émis en conséquence 2 400 Obligations, dont 1 503 Obligations ont été remboursées par émission de 3 193 005 actions ordinaires nouvelles.

A titre indicatif, si toutes les Obligations étaient remboursées sur la base du cours de l'action Kalray à la clôture du 8 juillet 2025 [5] , un actionnaire détenant 1% du capital de la Société verrait sa participation passer à 0,76% du capital sur une base non diluée et 0,67% du capital social sur une base diluée [6] .

Les autres caractéristiques de l'emprunt obligataire, telles que décrites dans le communiqué de presse de la Société du 11 juillet 2024, restent inchangées [7] . A ce stade, la Société n'a pas prévu de procéder au tirage des deux tranches additionnelles de 2 M€ chacune.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est un acteur majeur dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire en date du 30 avril 2024, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est allongé au 30 juin 2026 à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE

Ellyn Kalifa

communication@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

[1] Taux de change EUR/GBP 0,84. Données non auditées.

[2] Cf communiqué du 5 février 2025

[3] Cf communiqué du 9 juillet 2025

[4] Le directoire, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie aux termes de la 9ème résolution de l'Assemblée Générale du 20 décembre 2024.

[5] Soit 0,48€ - sur la base de ce cours, l'émission de 4 917 763 actions supplémentaires serait nécessaire pour rembourser le solde des Obligations.

[6] Sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société soit 12 026 309 actions.

[7] Cf communiqué du 11 juillet 2024