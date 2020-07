KALRAY : POINT SUR L'ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2020 : DÉPLOIEMENT DE COOLIDGE CONFORME AUX OBJECTIFS

Premières ventes de stations de développement intégrant Coolidge(TM), le processeur MPPA® de nouvelle génération de Kalray au cours du semestre ;

Certification en cours de la solution de « stockage » basée sur Coolidge(TM), pour une mise en production dans les prochaines générations de serveur de stockage NVMe-oF[1] d'ici fin 2020 ;

Investissement de 8M€ de NXP Semiconductors, leader des semi-conducteurs pour l'industrie automobile, et mise en place d'un partenariat stratégique visant à déployer conjointement des solutions de conduite autonome sûres et fiables ;

Trésorerie disponible de 19 M€ (*) à fin juin 2020, renforcée en avril 2020 par l'entrée au capital de NXP Semiconductors et par la mise en place de Prêts Garanti par l'État (PGE);

Confirmation de l'impact maîtrisé du Covid-19 sur l'activité du semestre et des nouveaux objectifs de la société ;

Label European Rising Tech, attribué par Euronext, récompensant les sociétés particulièrement performantes et prometteuses parmi plus de 350 entreprises technologiques cotées sur Euronext Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne ou Paris.



Grenoble, le 09 juillet 2020 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, fait un point sur son activité du 1er semestre 2020 (du 1er janvier au 30 juin 2020) et revient sur les faits marquants de la période. À cette occasion, la société confirme ses objectifs.



Éric BAISSUS, Président du Directoire de Kalray, déclare :

«Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, nous avons réussi à progresser de manière très significative ce semestre, tant au niveau du développement de nos produits, que de la commercialisation de nos solutions.

Après avoir dévoilé pour la première fois Coolidge(TM), notre processeur MPPA® de troisième génération au CES 2020 à Las vegas en janvier dernier, nous nous sommes concentrés sur le développement d'une offre complète de produits et solutions basés sur Coolidge(TM). Nous avons commencé à commercialiser les premières stations de développements auprès de nos clients stratégiques et les retours sont très encourageants.

Sur le marché des data centers, nous sommes en cours de certification de notre offre NVMe-oF basée sur ce nouveau processeur et visant le marché du stockage. Nous prévoyons les premières mises en production de cette offre dans les prochaines générations de serveurs d'ici la fin de l'année.

Sur le marché de l'automobile, nous avons renforcé notre position en mettant en place une relation privilégiée avec NXP Semiconductors, leader mondial des semi-conducteurs pour l'automobile, relation qui s'est en particulier traduite par un investissement de NXP dans Kalray à hauteur d'environ 10% du capital. Ce partenariat vise à co-développer, promouvoir et déployer conjointement des solutions de conduite autonome sûres et fiables.

Les discussions en cours avec nos clients et partenaires nous confortent dans le nouveau calendrier de dévéloppement commercial présenté au marché le 20 avril dernier, après le déclenchement de la crise sanitaire. Plus généralement, la crise semble renforcer le besoin de solutions toujours plus puissantes et intelligentes dans des secteurs sur lesquels les solutions de Kalray sont positionnées, qu'il s'agisse des data centers, de l'automobile mais aussi des usines connectées (industrie 4.0) ou encore de la 5G. »



VENTE DES PREMIÈRES STATIONS DE DÉVELOPPEMENT COOLIDGE(TM)

Au cours du premier semestre, une des priorités de Kalray a été d'assurer la capacité de livraison de CoolidgeTM auprès de ses clients prioritaires et de leur permettre de commencer leurs propres développements. Pour cela, Kalray a finalisé le développement de son offre logicielle Accesscore 4.0 et de sa nouvelle carte électronique d'accélération basée sur CoolidgeTM, la carte K200. Combinées, ces deux offres sont à la base des nouvelles stations de développement MPPA®-DEV4 dont la commercialisation a commencé au deuxième trimestre 2020 et qui permettent aux clients de Kalray de bâtir leurs prochaines générations de produits sur les processeurs intelligents de Kalray.



CERTIFICATION EN COURS DE LA SOLUTION NVME-OF POUR LE MARCHE DU STOCKAGE

Le marché des cartes d'accélération pour les data centers est le premier marché à court terme visé par Kalray, qui développe ainsi des solutions pour répondre aux besoins croissants d'accélération dans le monde du stockage, des protocoles réseaux ou du « Edge computing [2]».

Kalray a en particulier annoncé une collaboration avec Wistron, l'un des plus importants fabricants de serveurs pour data centers au monde, ainsi qu'avec le français 2CRSi, l'un des leaders dans la conception et la fabrication de serveurs hautes performances.

Dans ce contexte, Kalray développe en particulier une solution visant les prochaines générations de serveurs de stockage NVMe-oF avec ses partenaires. Au cours du premier semestre 2020, Kalray a continué à bâtir son offre de « Smart Adapter NVMe-oF » dont la certification est prévue pour la rentrée de septembre. La certification est une étape importante sur le chemin de la commercialisation des premiers serveurs de stockage par ses clients, dont la mise sur le marché doit intervenir d'ici la fin de l'année.



UNE NOUVELLE DIMENSION SUR LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE

Les processeurs intelligents de Kalray répondent aux besoins croissants du marché de l'automobile, et plus généralement du marché des véhicules de plus en plus autonomes et intelligents, qui nécessitent des plateformes électroniques de calculs et de contrôle toujours plus performantes et sûres.

Au 1er semestre 2020, Kalray a renforcé sa position sur ce marché d'avenir en développant sa collaboration avec le leader mondial des semiconducteurs pour le marché de l'automobile, NXP Semiconductors.

Lors du CES de Las Vegas 2019, Kalray avait signé un accord de partenariat avec NXP visant à développer et déployer conjointement une solution sûre, fiable et évolutive pour les prochaines générations de véhicules. Ce partenariat visait à associer la capacité décisionnelle des processeurs NXP avec la puissance de calcul et la sureté de fonctionnement des processeurs Kalray dans des solutions de conduite autonome sûres et fiables et plus précisément de concevoir une plateforme matérielle et logicielle commune allant du niveau L2 (autonomie partielle) au niveau L5 (autonomie complète).

Forts d'une première année de collaboration prometteuse, Kalray et NXP Semiconductors ont annoncé, le 7 avril 2020, l'entrée de NXP au capital de Kalray à hauteur de 9,95% moyennant un investissement de 8 M€. Cet investissement témoigne de la pertinence de la technologie MPPA® de Kalray pour ce marché très exigeant et renforce la collaboration des deux sociétés, au niveau technique mais aussi commercial.

Les fonds levés vont financer la mise en œuvre de ce partenariat stratégique et le développement de la feuille de route de Kalray dans l'automobile et les systèmes embarqués intelligents en général.



UNE TRÉSORERIE DISPONIBLE RENFORCÉE au 30 JUIN 2020

Afin de mener à bien sa feuille de route, Kalray continue à mettre en œuvre une politique financière rigoureuse. Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible de Kalray s'établit à 19,0 M€ (*) contre 15,7 M€ au 31 décembre 2019. Elle a été renforcée par l'investissement de NXP Semiconductors pour 8 M€ et par l'encaissement de la première moitié d'un Prêt Garanti par l'État de 5 M€ accordé par les partenaires bancaires (Bpifrance, BNP Paribas et CIC). La seconde moitié du PGE a été encaissée tout début juillet 2020. La consommation de cash sur le 1er semestre est en ligne avec les annonces précédentes : Kalray avait annoncé pour 2020 un free cash-flow inférieur à celui de 2019 (-14,2 M€).

Sur le premier semestre 2020, Kalray a généré 489 K€ (*) de chiffre d'affaires (contre 455 K€ au 1er semestre 2019), principalement composé de ventes de stations de développement et de licences de Coolidge(TM), la plupart des projets de services constituant jusqu'alors une grande partie du chiffre d'affaires de la société ayant été retardés par la crise sanitaire. Du fait du décalage annoncé, la société anticipe en 2020 un chiffre d'affaires comparable à 2019, l'accroissement significatif du chiffre d'affaires étant attendu à partir de 2021 avec la commercialisation en volume des produits basés sur Coolidge(TM) par les clients de Kalray.

En parallèle, Kalray a continué à investir à la fois sur le plan humain et technologique : 11 recrutements ont été effectués au 1er semestre 2020 principalement pour des postes d'ingénieurs et de support client. Comme annoncé précédemment, les dépenses opérationnelles devraient être en augmentation d'environ 20% pour l'année 2020 par rapport à 2019, du fait des recrutements et du montant alloué au déploiement des projets dans le cadre du partenariat avec NXP Semiconductors.



IMPACT MAÎTRISÉ DE LA CRISE SANITAIRE ET CONFIRMATION DES NOUVEAUX OBJECTIFS

Si la crise sanitaire a entraîné un ralentissement de l'activité des entreprises, Kalray s'est très vite adapté pour assurer la continuité opérationnelle de ses activités.

La feuille de route de développement s'est poursuivie grâce à l'efficacité du télétravail des équipes de Kalray entre le 16 mars et le 22 juin. Durant cette période, la société n'a pas eu recours au chômage partiel. Depuis le 22 juin, la reprise progressive de l'activité sur site a été engagée. Les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays et les perturbations dans les organisations de certains partenaires ont entraîné un ralentissement des cycles commerciaux, générant un décalage de déploiement de certains projets sur lesquels travaille la société, tel qu'indiqué le 20 avril 2020.

Sur le marché des data centers, comme annoncé, le décalage d'activité sur les projets et sur l'activité commerciale ne devrait être que de quelques mois. La demande reste forte. Sur le marché de l'automobile, plus touché par la crise sanitaire, les impacts sur les projets en cours sont plus significatifs, mais ont peu d'impact sur la feuille de route de la société, l'automobile étant un marché à long terme pour Kalray.

Dans ce contexte, Kalray confirme son nouveau calendrier d'objectifs financiers présenté le 20 avril 2020. Sur la base d'un calendrier commercial prévoyant la présentation des offres au 2nd semestre 2020 et une mise en production à grande échelle courant 2021, Kalray a pour ambition d'atteindre un EBITDA mensuel à l'équilibre mi-2021 et un chiffre d'affaires annuel de 100 M€ entre mi-2022 et mi-2023.





[1] NVMe-oF est une norme mondiale définissant l'utilisation du protocole NVMe sur Ethernet, permettant l'accés à distance à des serveurs de stockage à tres grande performance.

[2] La très grande majorité des données sont générées à la périphérie du réseau. C'est ce qu'on appelle le « Edge ». Cisco estime, par exemple, que seulement 25% des données utilisables atteindront un data center centralisé. La plupart de ces données seront de nature éphémère et ne seront ni enregistrées, ni stockées, et doivent être traitées en temps réel, là où elles sont créées. C'est ce qu'on appelle le « Edge Computing». Le marché du Edge Computing est estimé à près de 5.5 milliards de dollars en 2025.

(*) donnée auditée





Prochain rendez-vous :

Lundi 21 septembre 2020 (après Bourse) : Résultats semestriels 2020





À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs pour les systèmes intelligents. Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, proche de là où ces données sont générées, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent ainsi exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreux autres programmes et tâches, tels que des algorithmes mathématiques, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Les processeurs intelligents de Kalray sont amenés à être déployés dans les secteurs en pleine expansion du « Edge Computing » et de l'IA, tels que les data centers modernes, les réseaux 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots... L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants de systèmes de stockage de données et serveurs de calcul, aux intégrateurs de systèmes intelligents et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs: Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations : www.kalrayinc.com



