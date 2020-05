KALRAY : OBTENTION D'UN PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT (PGE) À HAUTEUR DE 5 M EUR

Grenoble, le 28 mai 2020 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, a obtenu l'accord de principe de ses principaux partenaires bancaires (Bpifrance, BNP Paribas et CIC) pour l'obtention d'une nouvelle ligne de financement d'un montant total de 5 M€.

Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'État Français dans le cadre du dispositif PGE (Prêt Garanti par l'État)[1] aura une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles (mai 2026) à la discrétion de la société.

Ce financement vient renforcer la trésorerie disponible de Kalray, qui s'élevait pour rappel à 15,7 M€ fin 2019, et a déjà été renforcée début avril 2020 par l'investissement en fonds propres de 8 M€ de NXP Semiconductors.

Éric BAISSUS, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Nous remercions nos partenaires bancaires de leur soutien et leur confiance renouvelée dans notre entreprise et nos perspectives en octroyant ce financement d'un montant total cumulé de 5 M€.

Kalray a sollicité l'octroi de prêts garantis par l'État (PGE) afin de poursuivre les investissements programmés, notamment dans le cadre du récent partenariat stratégique avec NXP, et de compenser le décalage annoncé de 6 mois des objectifs financiers du fait de l'impact prévisionnel de la crise sanitaire. »

Prochain rendez-vous :

Jeudi 9 juillet 2020 (après Bourse) : Activité du 1er semestre 2020

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalray.eu

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE

kalray@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

communication@kalray.eu

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

[1] Arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020