KALRAY : MISE A JOUR DE L'AGENDA FINANCIER 2022

Grenoble - France, le 7 Mars 2022 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, publie son agenda de communication financière pour l'exercice 2021. Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris, sauf indication contraire. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

28 mars 2022 Résultats annuels 2021 juin 2022 Assemblée Générale Mixte d'approbation des comptes 12 juillet 2022 Activité du 1 er semestre 2022 22 septembre 2022 Résultats semestriels 2022

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). À la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement – de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour les clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

