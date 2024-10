KALRAY : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2024

Grenoble, le 31 octobre 2024

Kalray annonce ce jour avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2024. Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière : https://www.kalrayinc.com/fr/information-investisseurs/documents-financiers/

Comme indiqué dans la note 2. de l'annexe aux comptes, compte tenu du tirage de la première tranche de 6 M€ de l'emprunt obligataire intervenu en juillet 2024, sur la base des contrats engagés à la date de l'arrêté des comptes et en supposant de renégocier des dettes avec trois partenaires stratégiques de la Société (renégociations que la Société estime avoir de bonnes chances de voir aboutir) et en tenant en outre compte du plan de réduction des coûts envisagés, la Société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au 1 er mars 2025, sans nouvel appel au marché, ni nouveau tirage au titre de l'emprunt obligataire. Cet horizon est étendu jusqu'au 1 er juin 2025 en cas de tirage du solde de l'emprunt obligataire.

Dans ce contexte, les commissaires aux comptes ont indiqué dans leur rapport de revue limitée des comptes semestriels que « Aucun élément définitif d'appréciation ne permet à ce jour de prévoir l'issue de ces négociations et des mesures de restructuration. Il résulte de cette situation une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Le dénouement défavorable de ces démarches, pourrait remettre profondément en cause l'image que les comptes donnent des résultats, de la situation financière ou du patrimoine de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de la période. En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de formuler une conclusion sur ces comptes semestriels consolidés. »

Comme évoqué dans son dernier communiqué de presse (cf. communiqué du 19 septembre 2024), Kalray rappelle l'évolution du modèle économique de son activité « Data Acceleration & DPU Design » dans une logique de développement de solutions à la demande pour compte de tiers, génératrice de revenus, moins consommatrice de trésorerie, et permettant le rapprochement avec des partenaires stratégiques souhaitant s'associer à son développement. Concernant les deux autres activités, « Data Acceleration Card » atteindra un seuil de rentabilité positif dès cette année et « Data Acceleration Platform » doit générer des flux de trésorerie positifs dès 2025.

En parallèle, Kalray annonce que l'emprunt obligataire de 6 M€ émis en juillet 2024 a été remboursé à ce jour à hauteur de 1,6 M€ (27%) par la création de 493 940 actions nouvelles [1] .

À titre indicatif, si toutes les obligations encore en circulation étaient remboursées sur la base du cours de l'action Kalray à la clôture du 28 octobre 2024 (1,2120 €), la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société avant l'opération ressortirait à 0,746% sur une base diluée [2] .

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE



Penta STANLEY

communication@kalrayinc.com

Tel. +44 7939 877 880



ACTUS Finance & Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

[1] Le nombre d'ORA remboursées et d'actions émises peut être suivi sur data.kalrayinc.com/ORA.pdf

[2] L'impact dilutif présenté ne tient compte que des valeurs mobilières donnant accès au capital à la date du présent communiqué.