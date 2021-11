KALRAY : KALRAY PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2022

Grenoble - France, le 10 novembre 2021 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, publie son agenda de communication financière pour l'exercice 2021. Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris, sauf indication contraire. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

20 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 21 avril 2022 Résultats annuels 2021 (avant bourse) juin 2022 Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2022 Activité du 1er semestre 2022 22 septembre 2022 Résultats semestriels 2022

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



