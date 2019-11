KALRAY : Kalray et 2CRSi collaborent pour démontrer un nouveau type de serveurs composables, basés sur les cartes d'accélération et les processeurs intelligents de Kalray à SuperComputing 2019

La programmabilité des cartes d'accélération de Kalray permet à 2CRSi de bâtir une offre de serveurs facilement configurables qui répond aussi bien aux besoins croissants de flexibilité, de modularité qu'à la diversité des applications.

Grenoble, Strasbourg (France), Denver (États-Unis), le 18 novembre, 2019 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, et 2CRSi (Euronext Paris : 2CRSi), un des leaders dans la conception et la fabrication de serveurs hautes performances, annoncent aujourd'hui associer leurs technologies et leurs expertises respectives afin de créer un nouveau type de serveurs composables et évolutifs.



Combiner les expertises pour une réelle synergie

Les cartes d'accélération reconfigurables de Kalray permettent ainsi à 2CRSi d'élargir son offre et d'adresser le marché très hétérogène des data centers d'entreprise. Ce dernier nécessite en effet des solutions flexibles et facilement reconfigurables pour s'adapter aux exigences en matière de performances, d'intégration et d'évolutivité. Grâce au processeur MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») et à son architecture unique, les cartes d'accélération Kalray peuvent exécuter en temps réel des applications demandant une puissance de calcul importante et être reconfigurées à la demande.

2CRSi renforce ainsi sa position avec des solutions configurables qui sont autant d'avantages concurrentiels sur des marchés exigeants, parmi lesquels, la vidéosurveillance, la détection des défauts, l'optimisation des algorithmes financiers ou encore l'intelligence artificielle.



Une seule carte, plusieurs configurations possibles

Le processeur intelligent MPPA® de Kalray offre la possibilité d'ajouter, supprimer ou remplacer un module logiciel de façon dynamique en fonction des besoins, ce qui rend la carte PCIe KONIC(TM) de Kalray entièrement programmable et facilement reconfigurable pendant toute sa durée de vie (pour des algorithmes d'intelligence artificielle, d'accélération d'applications ou de protocoles).

L'utilisation d'environnements de développement standards constitue un avantage majeur en matière de flexibilité pour des intégrateurs tels que 2CRSi.



Alain Wilmouth, PDG de 2CRSi, explique : « L'innovation fait partie de l'ADN de 2CRSi et nous avons la volonté de fournir à nos clients des solutions à la pointe de la technologie. Nous sommes très heureux de collaborer en ce sens avec Kalray. Les démonstrations prévues au salon SuperComputing visent à montrer nos avancées sur les solutions composables et flexibles, permettant de réduire les coûts d'exploitation. »



Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « 2CRSi est l'un des fabricants de serveurs les plus innovants et fournit des équipements parmi les meilleurs en termes de coûts, de puissance de calcul et de consommation. Nous sommes heureux de contribuer à l'offre de 2CRSi avec nos cartes reconfigurables KONIC(TM) et de permettre à 2CRSi de proposer rapidement les meilleures solutions pour leurs clients. »

L'optimisation de fonctions telles que l'intelligence artificielle, la vision, le traitement du signal, la cryptographie ou les protocoles temps réel devient un défi important pour les fabricants de serveurs et les architectes de data centers. La programmabilité du MPPA® et sa flexibilité en font une solution attractive face aux processeurs FPGA (« Field-Programmable Gate Array »), dont les besoins de mises à jour logicielles deviennent essentiels et dont la pression sur les prix augmente sans cesse. La possibilité d'exécuter simultanément des applications très variées sur MPPA®, en temps réel et avec une consommation énergétique maîtrisée, apporte un avantage indéniable par rapport aux solutions de type GPU (« Graphical Processing Unit »).



Démonstrations à SuperComputing 2019

2CRSi et Kalray présenteront trois configurations logicielles différentes de la même carte PCIe KONIC(TM) intégrée dans un serveur dual x86 de 2CRSi :

Moteurs d'inférence IA multiple (« Multi-CNN ») ;

Multi-accélération - Exemple d'accélération de transformation de Fourier (FFT) ;

Désagrégation du stockage haute performance à l'aide du KTC(TM) (« Kalray Target Controller ») permettant un accès faible latence aux solutions de stockage JBOF haute densité (« Just a Bunch of Flash »).



Pour plus d'informations et assister aux démonstrations, rendez-vous à SuperComputing, la conférence internationale sur l'informatique haute performance, les réseaux, le stockage et l'analyse, qui se tiendra du 18 au 21 novembre au Colorado Convention Center, à Denver, aux États-Unis.

Kalray sera présent au stand n° 2205 et 2CRSi au stand n° 1801.



À propos de Kalray

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (datacenters intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles.

Pour plus d'informations : www.kalrayinc.com



À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données.

Pour plus d'informations : www.2crsi.com





