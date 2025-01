Kalray étudie la possibilité de céder certains actifs

AOF - EN SAVOIR PLUS

Compte tenu de sa situation financière, Kalray va donc poursuivre l'étude des opportunités de cession de tout ou partie de ses autres actifs et du cadre juridique le plus adéquat à leur mise en œuvre.

La société estime que, dans l'hypothèse de sa réalisation début 2025, - tenant compte des autres discussions toujours en cours avec les partenaires stratégiques et fournisseurs, l'horizon de financement de Kalray, aujourd'hui évalué au 1er mars 2025 sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie (incluant des versements par des tiers) - , resterait potentiellement inchangé.

Kalray attire l'attention des investisseurs sur le fait que les négociations en cours peuvent aboutir ou non à la réalisation de l'opération.

(AOF) - Kalray rappelle avoir annoncé une revue générale des options stratégiques de la société, incluant la possibilité de cessions d'actifs. Dans ce contexte, Kalray a reçu une lettre d'intention non engageante portant sur l'acquisition de son activité "Data Acceleration Platfor " (comprenant la ligne de produit Ngenea, proposée auprès des grandes entreprises). Les audits financiers et juridiques sont en cours.

