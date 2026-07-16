KALRAY : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2026 : KALRAY CONFIRME SA CROISSANCE ET LA PERTINENCE DE SON NOUVEAU MODÈLE ECONOMIQUE

Croissance de +58% de l'activité semi-conducteur : chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ au S1 2026 contre 5,4 M€ au S1 2025 à périmètre comparable ;

chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ au S1 2026 contre 5,4 M€ au S1 2025 à périmètre comparable ; EBITDA attendu largement positif au premier semestre ;

Signature du contrat majeur de collaboration stratégique avec un leader des infrastructures IA et HPC, intégrant les technologies Kalray au cœur de sa prochaine génération de solutions d'interconnexion haute performance ;

intégrant les technologies Kalray au cœur de sa prochaine génération de solutions d'interconnexion haute performance ; Confirmation des perspectives financières 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et nouvelle amélioration de l'EBITDA.

Grenoble, le 16 juillet 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dé diées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, fait un point sur son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 et ses perspectives.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « Le premier semestre 2026 marque une étape majeure dans la transformation de Kalray. En 18 mois, Kalray a profondément transformé son modèle économique et démontre aujourd'hui sa capacité à conjuguer croissance, amélioration de sa rentabilité et création de valeur à partir de ses technologies et de son expertise en conception de semi-conducteurs, dans un monde révolutionné par l'IA.

La signature de notre partenariat avec un leader des infrastructures IA et HPC, ainsi que l'extension de notre collaboration avec Openchip, illustrent la capacité de Kalray à convaincre des acteurs de premier plan d'intégrer ses technologies au cœur de leurs prochaines générations de puces et de bâtir des relations sur le long terme. Ces accords valident la pertinence de notre positionnement et renforcent notre visibilité pour les années à venir.

Dans un contexte où la souveraineté technologique européenne devient un enjeu majeur, Kalray entend jouer un rôle de partenaire de référence pour les infrastructures de calcul intensif et d'intelligence artificielle. Fort de cette dynamique, nous confirmons avec confiance nos objectifs de croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires et de nouvelle amélioration de notre EBITDA pour l'exercice 2026. »

NOUVELLE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 2026 – EBITDA ATTENDU LARGEMENT POSITIF

Au terme du 1 er semestre 2026, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [1] de 8 503 K€ contre 5 366 K€ au 30 juin 2025 à périmètre comparable sur l'activité « semi-conducteur », soit une croissance de +58% (pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé était de 7 533 K€ au 30 juin 2025, il intégrait les revenus issus de l'activité “Enterprise” cédée en février 2025). Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 intègre notamment une première comptabilisation de chiffre d'affaires de 2,2 M€ dans le cadre du contrat majeur signé (cf. ci-dessous).

La bonne dynamique d'activité engagée au premier semestre, et qui va se poursuivre sur la seconde partie de l'année avec les contrats nouveaux et étendus (cf. ci-dessous), permet au Groupe d'anticiper un EBITDA largement positif dès le 1 er semestre et de confirmer les perspectives financières pour 2026, à savoir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de l'EBITDA.

SIGNATURE DU CONTRAT STRATÉGIQUE ANNONCÉ

Kalray annonce avoir signé l'accord stratégique de collaboration industrielle avec un acteur majeur des infrastructures IA et HPC [2] dont le principe avait été annoncé dans son communiqué de presse du 23 avril dernier [3] .

Dans le cadre de cet accord, le client a acquis une licence non exclusive sur les technologies de Kalray afin de les intégrer au cœur de sa prochaine génération de puces destinées aux infrastructures de calcul intensif et d'intelligence artificielle. Kalray accompagnera leur développement en mettant à disposition son expertise en architecture et en conception de puces à haute performance.

Ce contrat constitue une étape importante dans l'exécution de la stratégie de Kalray. Il valide la capacité du Groupe à valoriser ses technologies et son savoir-faire auprès d'acteurs de premier plan de l'industrie et confirme la pertinence de son modèle économique fondé sur la valorisation de sa propriété intellectuelle, de son expertise d'ingénierie dans les puces IA et de ses capacités de développement de technologies avancées.

Les équipes collaborent activement depuis plusieurs mois et une première reconnaissance de chiffre d'affaires de 2,2 M€ a déjà été enregistrée au premier semestre 2026.

EXTENSION DU PARTENARIAT AVEC OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES

Kalray est en cours de finalisation de l'extension de son partenariat avec Openchip & Software Technologies ("Openchip"), pour une durée d'au moins douze mois, afin de poursuivre le développement des nouvelles générations de puces d'accélération d'Openchip.

Cette extension s'inscrit dans la continuité de la collaboration engagée entre les deux sociétés et permettra de poursuivre les développements en cours.

En parallèle de l'extension de leur partenariat industriel, Openchip a informé Kalray de son intention d'exercer les BSA dont elle dispose [4] , lesquels représentent 2 881 577 actions Kalray. En cas d'exercice intégral des BSA avant leur échéance au 31 juillet 2026, Openchip détiendrait environ 15 % du capital de Kalray sur une base diluée (au 30 juin 2026).

À noter que le gouvernement espagnol a annoncé son intention d'apporter un financement public à Openchip, via la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), pouvant atteindre 116 millions d'euros au capital d'Openchip, dans le cadre de sa stratégie de développement d'une filière européenne des semi-conducteurs. Ce soutien reste conditionné à la réalisation d'un financement privé complémentaire, en cours de finalisation [5] .

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPUs) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélération matérielles et logicielles, des licences de modules de propriété intellectuelle nécessaires pour concevoir des DPUs ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélération optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les IA Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres.

www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, publié sur le site internet de la société. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

CONTACTS INVESTISSEURS



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication



Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE



Ellyn Kalifa

communication@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication



Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

[1] Données non auditées.

[2] Le nom de cette contrepartie reste sous accord de confidentialité à ce jour

[3] Cf communiqué du 23 avril 2026

[4] Cf modalités dans le communiqué de presse du 22 mai 2025

[5] El Gobierno inyecta 116 millones en Openchip y asumirá hasta el 16,5% de su capital | Empresas | Cinco Días