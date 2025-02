KALRAY : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024, CESSION DE LA FILIALE " DATA ACCELERATION PLATFORM " ET POURSUITE DES DISCUSSIONS POUR VALORISER SON ACTIVITÉ SEMI-CONDUCTEUR

Chiffre d'affaires 2024 de 24,8 M€ (contre 25,7 M€ en 2023), avec un second semestre en hausse par rapport au premier semestre comme attendu ;

EBITDA 2024 anticipé de l'ordre de – 8 M€ ;

Vente de l'ensemble des actifs de la branche d'activité Entreprise « Data Acceleration Platform » à la société américaine DataCore Software, acteur majeur du secteur de l'infrastructure et de la gestion des données, pour un montant pouvant aller jusqu'à 20M$, avec un premier paiement immédiat de 12,5M$ ;

Horizon de trésorerie inchangé et poursuite des discussions avec les partenaires et fournisseurs pour allonger la visibilité financière de la Société ;

Poursuite des discussions avec des partenaires pour valoriser l'activité semi-conducteur.

Grenoble - France, le 05/02/2025 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, fait un point sur son chiffre d'affaires 2024 et les avancées de sa feuille de route.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Bien que les secteurs du stockage et de l'intelligence artificielle suscitent un immense intérêt et représentent un fort potentiel, l'environnement économique actuel ainsi que la forte concentration du marché dans les mains de quelques acteurs, aux moyens sans commune mesure par rapport aux nôtres, restent un frein majeur pour notre Société et son développement. Dans ce contexte, Kalray a dû à la fois revoir sa stratégie et trouver des solutions de financements.

La cession de notre branche dédiée aux services logiciels qui vient d'être signée avec DataCore Software, un acteur majeur dans les technologies de stockage, nous permet de poursuivre l'étude d'opportunités pour valoriser au mieux notre activité semi-conducteur et le cadre juridique le plus adéquat à leur mise en œuvre.

Notre horizon de financement reste contraint mais nous poursuivons nos discussions avec nos fournisseurs et partenaires pour allonger notre visibilité financière. »

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024

Au terme de l'exercice 2024, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [1] de 24 825 K€ contre 25 829 K€ un an auparavant, le Groupe ayant quasiment rattrapé au 2 nd semestre son retard pris au 1 er semestre.

La répartition du chiffre d'affaires 2024 est la suivante : 85% sur la partie « Entreprise » (offre Ngenea) et 15% sur la partie « Carte d'Accélération » (vente de cartes d'accélération) Le chiffre d'affaires est réparti entre l'Europe (incluant la Grande-Bretagne) qui représente 42% des revenus 2024, les États-Unis (49%), et le reste du monde (9%).

Si le chiffre d'affaires reste stable par rapport à l'année passée, Kalray anticipe un EBITDA en baisse significative, de l'ordre de – 8M€ sur l'exercice. Cette baisse est essentiellement liée à une marge plus faible dû à l'environnement économique ainsi qu'aux investissements conséquents réalisés en début d'année 2024, en particulier dans le cadre du développement de la dernière génération de processeur Dolomites TM , partiellement compensés par les premiers effets du plan d'actions de réductions des coûts mis en œuvre à partir de septembre 2024.

CESSION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE « DATA ACCELERATION PLATFORM » À DATACORE SOFTWARE

Dans ce contexte, Kalray rappelle avoir annoncé, en décembre dernier, une revue générale des options stratégiques de la Société, incluant la possibilité de cessions d'actifs [2] .

Dans son communiqué de presse du 2 janvier 2025, Kalray annonçait avoir reçu une lettre d'intention non engageante portant sur l'acquisition des actifs de sa branche d'activité « Data Acceleration Platform » (comprenant la ligne de produit Ngenea, proposée auprès des grandes entreprises).

Kalray annonce avoir finalisé ce jour la vente de cette activité, comprenant l'ensemble des actifs relié à son offre Ngenea et le personnel associé (environ 80 personnes), à la société américaine DataCore Software (« DataCore »), acteur majeur dans les technologies de stockage et de protection des données. Cette opération représente un montant total pouvant atteindre 20M$, comprenant un paiement immédiat de 12,5 M$ bruts, un contrat de prestations de service de 2,5 M$, à facturer sur l'exercice 2025, et un complément de prix pouvant aller jusqu'à 5 M$, sous réserve de critères de performance commerciale de DataCore sur la ligne de produit Ngenea vendue sur l'exercice 2025 (et payable au premier semestre 2026).

POURSUITE DES DISCUSSIONS POUR ALLONGER L'HORIZON DE LIQUIDITÉ

Le montant de cette opération permettra à Kalray de rembourser la ligne de financement accordée par BNP Paribas pour un montant de 3 M€ et couvrira les frais de restructuration de la branche d'activité « Data Acceleration Platform » dans le cadre de la cession, les frais de transaction et autres passifs exigibles de l'entité cédée (soit un total de 1,5 M€).

A ce jour, la Société conserve un horizon de financement inchangé au 1 er mars 2025 [3] et travaille à l'allongement de son horizon de liquidité en poursuivant notamment ses discussions avec ses partenaires stratégiques et fournisseurs, et poursuit l'étude du cadre du juridique le plus adéquat. La Société fera un nouveau point d'étape fin février 2025.

POURSUITE DES DISCUSSIONS SUR LA VALORISATION DE L'ACTIVITÉ SEMI-CONDUCTEUR

Kalray poursuit l'étude d'opportunités avec des partenaires. Dans le cadre de son repositionnement stratégique sur son activité historique lié au développement de processeurs et de cartes d'accélération pour l'intelligence artificielle et l'optimisation des infrastructures des data centers, Kalray continue à approfondir les deux options permettant de valoriser au mieux son offre semi-conducteur soit (i) en cédant son activité auprès d'un acteur stratégique, soit (ii) en déployant une activité de service de développement de solutions d'accélérations matérielles pour compte de tiers (options annoncées dans les communiqués du 19 septembre 2024 et du 4 décembre 2024).

Kalray rappelle avoir notamment donné mandat à une banque d'investissement indépendante basée aux États-Unis, Woodside Capital Partners International LLC, spécialisée dans le secteur des semi-conducteurs et des sociétés en phase de forte croissance, afin d'assister la société dans l'analyse d'opportunités capitalistiques concernant l'activité Data Acceleration & DPU Design [4] tout en continuant à proposer son offre Kalray AXL Design auprès d'acteurs de l'industrie.

À ce stade, des discussions sont engagées pour ces deux options, mais il n'y a aucune certitude sur le fait que ces démarches aboutissent. La Société tiendra informée ses actionnaires de l'avancée de ce processus.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est un acteur majeur dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire en date du 30 avril 2024, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est limité au 1 er Mars 2025. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel. + 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE

Ellyn Kalifa

communication@kalrayinc.com

Tel. +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finance & Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 4 72 18 04 92

[1] Taux de change EUR/GBP 1,20. Données non auditées.

[2] Cf. communiqué du 4 décembre 2024

[3] C f. communiqués du 19 septembre 2024 et du 31 octobre 2024 pour plus de détails.

[4] Cf communiqué du 4 décembre 2024