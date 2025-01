KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble - France, le 20 janvier 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 914

Solde en espèces : 30 291,88 €

Au cours du 2 ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 479 717 titres 1 419 024,29 € 4 419 transactions VENTE 468 118 titres 1 389 162,14 € 3 851 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 13 315

Solde en espèces : 60 138,57 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 4 419 479 717 1 419 024,29 3 851 468 118 1 389 162,14 01/07/2024 29 1566 18042,8 17 1605 19024,9 02/07/2024 16 1074 11971,54 34 2639 29728,08 03/07/2024 15 1016 11361,68 35 2624 29865,46 04/07/2024 23 1517 17734,64 44 3682 43528,36 05/07/2024 34 3204 40391,58 45 3764 46758,98 08/07/2024 34 2931 35828 15 1762 21479,42 09/07/2024 18 2025 24727,3 22 2452 30393,16 10/07/2024 32 2881 34537,74 18 2229 26974,26 11/07/2024 39 2966 34901,9 13 1257 14940,9 12/07/2024 31 2963 32416,2 11 1747 19159,32 15/07/2024 26 1662 17360,4 14 1200 12811 16/07/2024 25 2011 20095 17 2142 21914 17/07/2024 30 1847 17178,81 15 1344 12636,78 18/07/2024 9 926 8614,58 41 2906 27378,99 19/07/2024 29 1934 17981,04 9 1201 11263,36 22/07/2024 9 715 6584,85 41 4234 39919,1 23/07/2024 30 2358 22528,38 0 0 0 24/07/2024 20 1750 16422,67 16 1809 17143,15 25/07/2024 16 1369 12546,56 0 0 0 26/07/2024 6 80 716,5 23 2073 18978,06 29/07/2024 33 2454 22043,57 1 289 2595,22 30/07/2024 10 771 6613,54 32 2008 17453,1 31/07/2024 32 2739 23507,03 12 768 6650,8 01/08/2024 34 2052 16757,72 13 1168 9824,59 02/08/2024 20 2123 17562,4 41 4061 35600,72 05/08/2024 21 1735 13482,7 8 324 2506,76 06/08/2024 17 923 7187,61 25 2036 15923,59 07/08/2024 23 2441 19122,44 49 5474 43649,58 08/08/2024 47 5100 40186,45 18 1221 9654,49 09/08/2024 43 3519 29248,55 57 5280 43171,12 12/08/2024 39 4060 32201,41 21 1450 11425,6 13/08/2024 40 2015 15571,72 21 1278 9917,58 14/08/2024 58 2565 19544,31 23 2023 15451,71 15/08/2024 4 224 1728,14 27 1645 12614,13 16/08/2024 44 3085 23262,29 17 1616 12124,98 19/08/2024 57 2310 15565,77 6 219 1420,28 20/08/2024 34 2230 13931,22 33 2643 16622,28 21/08/2024 17 1302 8343,38 39 2865 18255,32 22/08/2024 52 5070 31639,09 12 1164 7487,9 23/08/2024 42 2188 13054,03 42 3077 18433,98 26/08/2024 17 1037 6246,39 1 111 671,55 27/08/2024 26 2335 13750,83 26 3237 19511,93 28/08/2024 6 631 3662,21 22 2258 13164,8 29/08/2024 17 888 5091,1 37 2762 16172,99 30/08/2024 35 2732 15850,7 14 632 3720,08 02/09/2024 25 1031 5780,94 8 265 1529,05 03/09/2024 32 2284 11716,16 16 1627 8586,83 04/09/2024 13 651 3155,38 24 1560 7639,75 05/09/2024 15 905 4438,59 32 2096 10367,25 06/09/2024 24 1969 9449,71 11 815 3958,37 09/09/2024 26 1957 9062,77 12 833 3878,58 10/09/2024 85 5342 22215,78 27 3300 13414,34 11/09/2024 51 4486 14934,09 77 5870 19262,67 12/09/2024 125 8518 29800,71 45 4106 15770,79 13/09/2024 70 5908 15297,26 68 6005 15814,29 16/09/2024 79 5873 14360,07 22 2679 6422,26 17/09/2024 42 3379 6929,92 48 5797 12693,78 18/09/2024 10 2051 4741,38 31 5206 12409,4 19/09/2024 40 6494 15245,56 63 7230 18125,32 20/09/2024 32 3760 8652,05 44 4166 9879,88 23/09/2024 33 5204 11592,35 25 5910 13395,55 24/09/2024 15 2011 4245,15 28 3230 6936,64 25/09/2024 1 14 36,4 47 5369 13290,01 26/09/2024 24 4271 11056,83 10 2012 5839,95 27/09/2024 10 3304 8049,32 25 3561 9103,31 30/09/2024 23 5760 14350,44 1 200 504 01/10/2024 37 3885 8688,97 0 0 0 02/10/2024 18 3490 7005,2 28 5713 11700,3 03/10/2024 91 9327 17687,7 26 3364 6806,91 04/10/2024 15 4039 6608,56 66 9845 16395,22 07/10/2024 31 5588 9201,56 12 2721 4660,39 08/10/2024 43 6518 10528,99 26 5805 9550,57 09/10/2024 44 4789 7461,14 63 11600 18629,45 10/10/2024 57 10441 17204,9 23 3074 5158,68 11/10/2024 14 2198 3484,76 53 8500 14135,21 14/10/2024 14 4166 6864,21 21 2490 4271,8 15/10/2024 39 6180 9760,64 3 900 1464,1 16/10/2024 55 4704 6375,37 18 1802 2681,03 17/10/2024 94 11918 14080,8 99 13909 16724,22 18/10/2024 11 1641 1983,09 22 3460 4344,95 21/10/2024 37 6915 8405,86 22 2516 3180,6 22/10/2024 36 4625 5358,5 50 7883 9377,61 23/10/2024 42 6203 7468,17 30 5235 6524,8 24/10/2024 48 6049 6830,15 23 3195 3657,99 25/10/2024 27 3322 3707,04 47 5799 6643,87 28/10/2024 7 1575 1834,2 53 7900 9428,92 29/10/2024 70 17275 21304,06 60 10429 13265,9 30/10/2024 53 6975 8327,17 40 9001 10917,4 31/10/2024 26 3677 4292,53 51 3556 4215,68 01/11/2024 96 8572 9158,87 17 2688 2893,9 04/11/2024 85 10458 9623,57 56 7766 7398,42 05/11/2024 55 9009 8080,69 50 8901 8091,32 06/11/2024 47 5682 5199,86 50 9394 9336,31 07/11/2024 36 4802 4109,78 52 10034 8704,67 08/11/2024 56 6099 5266,73 35 4200 3696,21 11/11/2024 16 1881 1706,67 80 11078 10988,63 12/11/2024 62 8726 9970,62 42 8675 10456,53 13/11/2024 44 6157 6419,67 31 4939 5324,85 14/11/2024 27 3591 3748,28 36 4897 5254,05 15/11/2024 57 4457 4754,76 21 1357 1477,75 18/11/2024 58 6402 6555,78 32 3504 3646,92 19/11/2024 28 3285 3187,69 14 2376 2366,8 20/11/2024 30 2744 2716,37 46 4210 4257,61 21/11/2024 39 4509 4693,33 77 6179 6564,88 22/11/2024 44 4180 4563,5 35 2533 2786,67 25/11/2024 6 460 515,1 29 2515 2842,43 26/11/2024 46 5522 6007,57 12 2055 2277,57 27/11/2024 39 4538 4736,25 29 4209 4492,31 28/11/2024 11 1800 1914,24 82 11169 14219,9 29/11/2024 38 2313 3939,12 11 1139 2657,76 02/12/2024 49 6446 7490,07 32 4009 5003,58 03/12/2024 9 1365 1587,05 8 815 956,24 04/12/2024 42 5748 6599,24 13 2170 2541,17 05/12/2024 30 4645 5144,17 37 4464 5280,67 06/12/2024 53 6462 6964,29 59 8614 9360,86 09/12/2024 19 2228 2361,07 21 1909 2062,05 10/12/2024 39 4430 4886,44 32 3975 4475,42 11/12/2024 32 4419 4845,29 6 1050 1239,04 12/12/2024 28 3540 3670,4 12 2502 2617,81 13/12/2024 13 1745 1808,52 34 5086 5390,72 16/12/2024 14 1524 1577,02 19 1942 2036,23 17/12/2024 12 1807 1866,27 13 1855 1932,8 18/12/2024 31 4876 5020,97 37 4993 5200,95 19/12/2024 34 3520 3602,33 35 5644 5932,61 20/12/2024 36 4513 4637,24 11 2331 2414,67 23/12/2024 38 3626 3644,7 22 2210 2262,78 24/12/2024 20 1965 1981,09 29 2929 2973,17 27/12/2024 22 3375 3416,09 27 4577 4761,62 30/12/2024 22 1714 1760,19 19 1010 1052,22 31/12/2024 33 2586 2622,2 21 1402 1452,06

