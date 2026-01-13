KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble - France, le 13 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 24 415
- Solde en espèces : 38 345,26 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|363 973 titres
|292 783,41 €
|2 988 transactions
|VENTE
|382 177 titres
|307 596,49 €
|2 843 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 42 619
- Solde en espèces : 23 532,18 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|
Nombre de
transactions
|
Nombre de
titres
|
Capitaux en
EUR
|
Nombre de
transactions
|
Nombre de
titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|2 988
|363 973
|292 783,41
|2 843
|382 177
|307 596,49
|01/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|02/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|03/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|04/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|07/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|08/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|09/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10/07/2025
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11/07/2025
|20
|1338
|995,2
|27
|1928
|1503,07
|14/07/2025
|50
|8330
|5539,45
|37
|7727
|5184,82
|15/07/2025
|20
|2537
|1608,71
|5
|261
|175,91
|16/07/2025
|9
|860
|538,7
|12
|1005
|638,18
|17/07/2025
|7
|547
|335,97
|4
|570
|351,98
|18/07/2025
|16
|1655
|1020,64
|12
|2445
|1524,21
|21/07/2025
|18
|2302
|1436,22
|32
|3265
|2061,52
|22/07/2025
|2
|600
|369
|10
|1698
|1065,66
|23/07/2025
|11
|54
|34,08
|17
|1346
|853,09
|24/07/2025
|23
|3405
|2168,99
|30
|4069
|2622,47
|25/07/2025
|5
|431
|279,33
|29
|2932
|1914,89
|28/07/2025
|7
|1315
|871,19
|20
|3537
|2365,55
|29/07/2025
|8
|252
|169,6
|10
|1286
|874,22
|30/07/2025
|30
|2829
|1980,3
|26
|2824
|2009,28
|31/07/2025
|20
|1684
|1166,51
|7
|745
|535,58
|01/08/2025
|51
|5998
|3883,71
|0
|0
|0
|04/08/2025
|25
|3411
|2081,39
|11
|940
|586,18
|05/08/2025
|20
|1865
|1108
|17
|1394
|841,42
|06/08/2025
|11
|645
|379,78
|17
|1198
|716,28
|07/08/2025
|18
|1542
|906,23
|10
|1273
|753,87
|08/08/2025
|7
|694
|408,84
|29
|2244
|1343,71
|11/08/2025
|20
|1653
|976,76
|18
|1973
|1182,02
|12/08/2025
|15
|1415
|825,65
|6
|1170
|687,49
|13/08/2025
|7
|1909
|1103,59
|13
|1736
|1014,34
|14/08/2025
|17
|2816
|1609,34
|8
|1028
|589,76
|15/08/2025
|15
|1154
|652,13
|9
|684
|390,22
|18/08/2025
|19
|2112
|1183,14
|32
|3590
|2042,35
|19/08/2025
|5
|665
|367,68
|27
|3381
|1930,89
|20/08/2025
|27
|3795
|2174,54
|28
|3371
|1991,25
|21/08/2025
|33
|3634
|2032,5
|39
|3960
|2239,38
|22/08/2025
|19
|2948
|1644,39
|32
|2949
|1676,21
|25/08/2025
|0
|0
|0
|15
|1360
|771,66
|26/08/2025
|23
|3669
|2044
|21
|2050
|1151,08
|27/08/2025
|27
|5611
|3091,1
|16
|2331
|1303,96
|28/08/2025
|48
|3524
|1898,73
|12
|1601
|868,54
|29/08/2025
|28
|3267
|1720,4
|31
|2045
|1090,39
|01/09/2025
|35
|3030
|1619,23
|32
|4319
|2320,17
|02/09/2025
|46
|5334
|2797,15
|20
|3966
|2094,05
|03/09/2025
|22
|881
|453,72
|19
|3187
|1659,15
|04/09/2025
|46
|3022
|1573,56
|7
|1187
|615,7
|05/09/2025
|31
|2936
|1498,24
|20
|1841
|949,96
|08/09/2025
|28
|2861
|1410,47
|20
|2292
|1132,25
|09/09/2025
|13
|1903
|925,43
|8
|745
|364,53
|10/09/2025
|24
|3292
|1621,64
|73
|9027
|4626,34
|11/09/2025
|14
|1257
|900,14
|101
|11965
|7567,86
|12/09/2025
|57
|10306
|7222,44
|38
|5083
|3579,96
|15/09/2025
|5
|141
|91,09
|13
|1401
|921,3
|16/09/2025
|25
|2934
|1976,64
|33
|4974
|3455,44
|17/09/2025
|18
|1878
|1209,43
|10
|901
|588,26
|18/09/2025
|17
|3416
|2199,22
|42
|6226
|4157,72
|19/09/2025
|26
|2289
|1573,92
|31
|4397
|3136,82
|22/09/2025
|70
|9064
|6751,77
|67
|8385
|6386,02
|23/09/2025
|30
|2367
|1752,05
|9
|697
|525,12
|24/09/2025
|12
|3045
|2161,04
|45
|4900
|3812,2
|25/09/2025
|1
|336
|319,2
|24
|4799
|4732,77
|26/09/2025
|36
|5065
|5854,13
|15
|2241
|2793,18
|29/09/2025
|30
|3730
|4026,908
|22
|3057
|3470,612
|30/09/2025
|22
|2746
|2823,44
|33
|3770
|3984,51
|01/10/2025
|20
|1555
|1671,16
|13
|1462
|1609,95
|02/10/2025
|44
|5214
|5433,51
|32
|4156
|4404,53
|03/10/2025
|20
|1741
|1784,87
|22
|2521
|2606,46
|06/10/2025
|14
|1749
|1845,02
|17
|1793
|1952,04
|07/10/2025
|22
|3286
|3355,33
|22
|2196
|2284,94
|08/10/2025
|26
|3495
|3490,46
|14
|2491
|2512,17
|09/10/2025
|10
|1980
|2101,97
|45
|5998
|6411,26
|10/10/2025
|32
|6932
|7302,17
|13
|2297
|2496,38
|13/10/2025
|3
|324
|332,65
|16
|1552
|1620,91
|14/10/2025
|35
|4980
|5143,84
|14
|1051
|1102,39
|15/10/2025
|38
|8935
|9194,12
|42
|6892
|7204,21
|16/10/2025
|40
|7083
|7137,54
|21
|3904
|3934,84
|17/10/2025
|49
|10757
|10406,32
|36
|10038
|10122,32
|20/10/2025
|33
|3098
|2926,37
|14
|1849
|1793,71
|21/10/2025
|16
|2796
|2553,31
|36
|5835
|5466,81
|22/10/2025
|11
|1361
|1291,18
|27
|2763
|2654,14
|23/10/2025
|30
|3528
|3386,53
|19
|2268
|2192,7
|24/10/2025
|24
|2663
|2596,69
|51
|6797
|6839,82
|27/10/2025
|29
|4644
|4791,68
|4
|162
|170,52
|28/10/2025
|22
|1888
|1921,8
|32
|6638
|6981,85
|29/10/2025
|13
|1370
|1426,31
|3
|389
|408,76
|30/10/2025
|11
|1583
|1598,99
|42
|6180
|6437,09
|31/10/2025
|38
|4162
|4231,92
|23
|3717
|3806,58
|03/11/2025
|42
|4582
|4543,51
|17
|1631
|1659,87
|04/11/2025
|24
|2273
|2130,03
|7
|700
|663,39
|05/11/2025
|26
|1255
|1150,46
|6
|676
|625,23
|06/11/2025
|34
|3450
|3081,89
|11
|2151
|1955,9
|07/11/2025
|33
|5870
|4956,04
|30
|4197
|3560,32
|10/11/2025
|36
|5496
|4448,46
|40
|7976
|6713,4
|11/11/2025
|37
|8126
|6886,79
|32
|3903
|3294,13
|12/11/2025
|26
|1738
|1442,71
|23
|1977
|1693,5
|13/11/2025
|38
|3675
|3103,54
|9
|993
|847,03
|14/11/2025
|23
|2092
|1699,54
|4
|219
|177,52
|17/11/2025
|16
|952
|749,99
|13
|1210
|973,69
|18/11/2025
|20
|1450
|1125,78
|13
|1665
|1304,36
|19/11/2025
|23
|1671
|1238,04
|19
|3364
|2563,7
|20/11/2025
|35
|4616
|3418,61
|13
|2550
|1978,29
|21/11/2025
|20
|2744
|1902,42
|0
|0
|0
|24/11/2025
|13
|2427
|1672,45
|33
|3826
|2694,27
|25/11/2025
|17
|947
|657,41
|3
|665
|465,43
|26/11/2025
|16
|1085
|753,21
|27
|3097
|2201,97
|27/11/2025
|11
|642
|452,74
|53
|8502
|6493,83
|28/11/2025
|50
|5943
|4743,11
|22
|2322
|1909,85
|01/12/2025
|26
|2607
|1868,18
|17
|2973
|2197,94
|02/12/2025
|15
|1325
|958,77
|16
|2100
|1552,74
|03/12/2025
|9
|669
|487,77
|19
|1337
|984,43
|04/12/2025
|12
|727
|529,04
|32
|4311
|3239,72
|05/12/2025
|36
|4931
|3505,94
|32
|4788
|3551,74
|08/12/2025
|20
|3475
|2734,48
|41
|6174
|5023,78
|09/12/2025
|16
|3569
|2859,84
|4
|725
|591,82
|10/12/2025
|27
|3240
|2546,96
|26
|5467
|4380,16
|11/12/2025
|31
|2605
|2053,78
|13
|1768
|1422,18
|12/12/2025
|10
|1224
|978,22
|26
|4437
|3547,83
|15/12/2025
|16
|3189
|2565,55
|32
|5381
|4397,35
|16/12/2025
|40
|4702
|3786,05
|7
|1202
|979,39
|17/12/2025
|40
|5395
|4201,09
|10
|2496
|1978,58
|18/12/2025
|21
|1875
|1425,19
|59
|9024
|7210,18
|19/12/2025
|17
|1572
|1249,74
|19
|2209
|1797,02
|22/12/2025
|36
|3901
|3263,97
|35
|5763
|4918,14
|23/12/2025
|24
|2576
|2165,13
|53
|7372
|6596,47
|24/12/2025
|36
|4430
|4441,52
|24
|1779
|1827,21
|29/12/2025
|31
|3867
|4517,43
|61
|8465
|9430,01
|30/12/2025
|51
|4926
|5646,67
|18
|2474
|2969,79
|31/12/2025
|65
|4711
|5550,97
|15
|2083
|2484,6
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com
|
CONTACTS INVESTISSEURS
Eric BAISSUS
contactinvestisseurs@kalrayinc.com
Tel. 04 76 18 90 71
ACTUS finance & communication
Anne-Pauline PETUREAUX
kalray@actus.fr
+ 33 1 53 67 36 72
|
CONTACTS PRESSE
ACTUS finance & communication
Serena BONI
sboni@actus.fr
Tel. 04 72 18 04 92
