KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble - France, le 13 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 415

Solde en espèces : 38 345,26 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 363 973 titres 292 783,41 € 2 988 transactions VENTE 382 177 titres 307 596,49 € 2 843 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 42 619

Solde en espèces : 23 532,18 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 988 363 973 292 783,41 2 843 382 177 307 596,49 01/07/2025 0 0 0 0 0 0 02/07/2025 0 0 0 0 0 0 03/07/2025 0 0 0 0 0 0 04/07/2025 0 0 0 0 0 0 07/07/2025 0 0 0 0 0 0 08/07/2025 0 0 0 0 0 0 09/07/2025 0 0 0 0 0 0 10/07/2025 0 0 0 0 0 0 11/07/2025 20 1338 995,2 27 1928 1503,07 14/07/2025 50 8330 5539,45 37 7727 5184,82 15/07/2025 20 2537 1608,71 5 261 175,91 16/07/2025 9 860 538,7 12 1005 638,18 17/07/2025 7 547 335,97 4 570 351,98 18/07/2025 16 1655 1020,64 12 2445 1524,21 21/07/2025 18 2302 1436,22 32 3265 2061,52 22/07/2025 2 600 369 10 1698 1065,66 23/07/2025 11 54 34,08 17 1346 853,09 24/07/2025 23 3405 2168,99 30 4069 2622,47 25/07/2025 5 431 279,33 29 2932 1914,89 28/07/2025 7 1315 871,19 20 3537 2365,55 29/07/2025 8 252 169,6 10 1286 874,22 30/07/2025 30 2829 1980,3 26 2824 2009,28 31/07/2025 20 1684 1166,51 7 745 535,58 01/08/2025 51 5998 3883,71 0 0 0 04/08/2025 25 3411 2081,39 11 940 586,18 05/08/2025 20 1865 1108 17 1394 841,42 06/08/2025 11 645 379,78 17 1198 716,28 07/08/2025 18 1542 906,23 10 1273 753,87 08/08/2025 7 694 408,84 29 2244 1343,71 11/08/2025 20 1653 976,76 18 1973 1182,02 12/08/2025 15 1415 825,65 6 1170 687,49 13/08/2025 7 1909 1103,59 13 1736 1014,34 14/08/2025 17 2816 1609,34 8 1028 589,76 15/08/2025 15 1154 652,13 9 684 390,22 18/08/2025 19 2112 1183,14 32 3590 2042,35 19/08/2025 5 665 367,68 27 3381 1930,89 20/08/2025 27 3795 2174,54 28 3371 1991,25 21/08/2025 33 3634 2032,5 39 3960 2239,38 22/08/2025 19 2948 1644,39 32 2949 1676,21 25/08/2025 0 0 0 15 1360 771,66 26/08/2025 23 3669 2044 21 2050 1151,08 27/08/2025 27 5611 3091,1 16 2331 1303,96 28/08/2025 48 3524 1898,73 12 1601 868,54 29/08/2025 28 3267 1720,4 31 2045 1090,39 01/09/2025 35 3030 1619,23 32 4319 2320,17 02/09/2025 46 5334 2797,15 20 3966 2094,05 03/09/2025 22 881 453,72 19 3187 1659,15 04/09/2025 46 3022 1573,56 7 1187 615,7 05/09/2025 31 2936 1498,24 20 1841 949,96 08/09/2025 28 2861 1410,47 20 2292 1132,25 09/09/2025 13 1903 925,43 8 745 364,53 10/09/2025 24 3292 1621,64 73 9027 4626,34 11/09/2025 14 1257 900,14 101 11965 7567,86 12/09/2025 57 10306 7222,44 38 5083 3579,96 15/09/2025 5 141 91,09 13 1401 921,3 16/09/2025 25 2934 1976,64 33 4974 3455,44 17/09/2025 18 1878 1209,43 10 901 588,26 18/09/2025 17 3416 2199,22 42 6226 4157,72 19/09/2025 26 2289 1573,92 31 4397 3136,82 22/09/2025 70 9064 6751,77 67 8385 6386,02 23/09/2025 30 2367 1752,05 9 697 525,12 24/09/2025 12 3045 2161,04 45 4900 3812,2 25/09/2025 1 336 319,2 24 4799 4732,77 26/09/2025 36 5065 5854,13 15 2241 2793,18 29/09/2025 30 3730 4026,908 22 3057 3470,612 30/09/2025 22 2746 2823,44 33 3770 3984,51 01/10/2025 20 1555 1671,16 13 1462 1609,95 02/10/2025 44 5214 5433,51 32 4156 4404,53 03/10/2025 20 1741 1784,87 22 2521 2606,46 06/10/2025 14 1749 1845,02 17 1793 1952,04 07/10/2025 22 3286 3355,33 22 2196 2284,94 08/10/2025 26 3495 3490,46 14 2491 2512,17 09/10/2025 10 1980 2101,97 45 5998 6411,26 10/10/2025 32 6932 7302,17 13 2297 2496,38 13/10/2025 3 324 332,65 16 1552 1620,91 14/10/2025 35 4980 5143,84 14 1051 1102,39 15/10/2025 38 8935 9194,12 42 6892 7204,21 16/10/2025 40 7083 7137,54 21 3904 3934,84 17/10/2025 49 10757 10406,32 36 10038 10122,32 20/10/2025 33 3098 2926,37 14 1849 1793,71 21/10/2025 16 2796 2553,31 36 5835 5466,81 22/10/2025 11 1361 1291,18 27 2763 2654,14 23/10/2025 30 3528 3386,53 19 2268 2192,7 24/10/2025 24 2663 2596,69 51 6797 6839,82 27/10/2025 29 4644 4791,68 4 162 170,52 28/10/2025 22 1888 1921,8 32 6638 6981,85 29/10/2025 13 1370 1426,31 3 389 408,76 30/10/2025 11 1583 1598,99 42 6180 6437,09 31/10/2025 38 4162 4231,92 23 3717 3806,58 03/11/2025 42 4582 4543,51 17 1631 1659,87 04/11/2025 24 2273 2130,03 7 700 663,39 05/11/2025 26 1255 1150,46 6 676 625,23 06/11/2025 34 3450 3081,89 11 2151 1955,9 07/11/2025 33 5870 4956,04 30 4197 3560,32 10/11/2025 36 5496 4448,46 40 7976 6713,4 11/11/2025 37 8126 6886,79 32 3903 3294,13 12/11/2025 26 1738 1442,71 23 1977 1693,5 13/11/2025 38 3675 3103,54 9 993 847,03 14/11/2025 23 2092 1699,54 4 219 177,52 17/11/2025 16 952 749,99 13 1210 973,69 18/11/2025 20 1450 1125,78 13 1665 1304,36 19/11/2025 23 1671 1238,04 19 3364 2563,7 20/11/2025 35 4616 3418,61 13 2550 1978,29 21/11/2025 20 2744 1902,42 0 0 0 24/11/2025 13 2427 1672,45 33 3826 2694,27 25/11/2025 17 947 657,41 3 665 465,43 26/11/2025 16 1085 753,21 27 3097 2201,97 27/11/2025 11 642 452,74 53 8502 6493,83 28/11/2025 50 5943 4743,11 22 2322 1909,85 01/12/2025 26 2607 1868,18 17 2973 2197,94 02/12/2025 15 1325 958,77 16 2100 1552,74 03/12/2025 9 669 487,77 19 1337 984,43 04/12/2025 12 727 529,04 32 4311 3239,72 05/12/2025 36 4931 3505,94 32 4788 3551,74 08/12/2025 20 3475 2734,48 41 6174 5023,78 09/12/2025 16 3569 2859,84 4 725 591,82 10/12/2025 27 3240 2546,96 26 5467 4380,16 11/12/2025 31 2605 2053,78 13 1768 1422,18 12/12/2025 10 1224 978,22 26 4437 3547,83 15/12/2025 16 3189 2565,55 32 5381 4397,35 16/12/2025 40 4702 3786,05 7 1202 979,39 17/12/2025 40 5395 4201,09 10 2496 1978,58 18/12/2025 21 1875 1425,19 59 9024 7210,18 19/12/2025 17 1572 1249,74 19 2209 1797,02 22/12/2025 36 3901 3263,97 35 5763 4918,14 23/12/2025 24 2576 2165,13 53 7372 6596,47 24/12/2025 36 4430 4441,52 24 1779 1827,21 29/12/2025 31 3867 4517,43 61 8465 9430,01 30/12/2025 51 4926 5646,67 18 2474 2969,79 31/12/2025 65 4711 5550,97 15 2083 2484,6

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



