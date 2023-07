KALRAY : ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2023 : CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ MULTIPLIÉ PAR 3,2 AU 1ER SEMESTRE : 15,3 M EUR - CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS

Chiffre d'affaires consolidé de 15,3 M€, en très forte progression ;

Signature d'un contrat majeur dans les médias et montée en puissance du partenariat avec Dell Technologies ;

Un semestre riche en lancements produits avec la sortie de ngenea®2 et Coolidge™2 ;

Poursuite du bon déroulement du « jumbo contrat », en ligne avec le calendrier fixé ;

jumbo contrat en ligne avec le calendrier fixé ; Reconnaissance de la technologie autour des applications d'Intelligence Artificielle : Kalray, lauréat des programmes de souveraineté européennes IP-CUBE et France 2030 ;

Confirmation de l'ambition d'un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2023 et d'une amélioration de l'EBITDA.

Grenoble - France, le 11/07/2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, présente son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 et confirme ses perspectives pour l'exercice 2023.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray , déclare : « Ce 1 er semestre a été particulièrement dynamique pour Kalray. Sur le plan commercial, notre chiffre d'affaires est en forte croissance, ce qui illustre la pertinence de nos produits et de notre stratégie sur nos marchés. Sur le plan technologique, nous avons annoncé deux nouveaux produits : notre nouvelle plateforme de data management, ngenea®2, qui valorise pleinement la puissance de nos processeurs et notre nouvelle génération de processeur DPU, Coolidge™2.

Alors que le grand public prend peu à peu conscience de l'importance des technologies comme l'Intelligence Artificielle et du potentiel de marché gigantesque que cela représentera pour les processeurs comme les nôtres qui rendent ces technologies possibles, Kalray continue activement à œuvrer pour devenir le leader européen des solutions de traitement intensifs. Pour 2023, nous confirmons notre objectif de croissance et d'amélioration de nos résultats, tout en maintenant la poursuite de nos investissements pour les années futures. »

UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN CROISSANCE DE +219%, FRUIT D'UNE TRÈS BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE

Au terme de ce 1 er semestre 2023, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 15,3 M€ contre 4,8 M€ au 30 juin 2022 [1] , en très forte croissance de +219%, qui illustre la bonne dynamique commerciale de ses marchés dans le domaine du stockage (médias, intelligence artificielle, santé, recherche scientifique).

Le chiffre d'affaires consolidé est réparti de la façon suivante : États-Unis (52%), Europe - incluant le Royaume-Uni (46%) - et autres pays du monde (2%). La répartition logiciel / matériel reste sensiblement la même avec 2/3 de revenus sur la partie « Software » et 1/3 sur la partie « Hardware ».

CONTRAT MAJEUR DANS LES MEDIAS

Kalray continue à déployer son offre de stockage et de management de données combinant son offre matérielle « historique » basée sur ses processeurs DPU, et son offre logicielle. Ainsi, Kalray est en mesure de répondre parfaitement aux besoins des marchés qui ont des besoins très exigeants en termes de stockage et de traitement de flux massifs de données.

Dans ce contexte, Kalray a en particulier signé un premier contrat majeur avec un leader américain du monde de l'industrie du divertissement avec sa nouvelle offre ngenea®2. Cette nouvelle offre permet de simplifier et d'accélérer tous les flux de travail extrêmement complexes à travers l'organisation du client et de fournir un point unique d'accès haute performance pour tous les contenus multimédias distribués sur plusieurs sites de l'entreprise. Le contrat inclut à la fois l'offre logicielle de Kalray et son offre de stockage rapide à base de ses DPUs et représente plusieurs millions d'euros sur l'année 2023.

MONTÉE EN PUISSANCE DU PARTENARIAT AVEC DELL TECHNOLOGIES

De même, le partenariat avec Dell Technologies, mis en place dans le cadre du programme Extended Technologies Complete (ETC), et qui consiste à proposer des solutions combinées Dell/Kalray, monte en puissance.

Kalray a d'ores et déjà enregistré sur ce 1 er semestre plusieurs millions d'euros de revenus grâce à ce partenariat et attend une accélération de l'activité commerciale au deuxième semestre de l'année au regard des cycles de vente. Les commandes, principalement réalisées aux États-Unis à ce jour, peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros chacune par client.

UNE ROADMAP PRODUIT QUI CONTINUE À S'ENRICHIR AU 1 ER SEMESTRE POUR R É PONDRE AUX BESOINS MARCHÉ TOUJOURS PLUS IMPORTANTS EN STOCKAGE INTENSIF ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Le 1 er semestre 2023 a été dense en termes de nouveaux lancements.

En avril dernier, Kalray annonçait sa deuxième génération de plateforme de « data management », ngenea®2 , qui permet d'élargir encore son offre et ouvre de nouvelles perspectives commerciales. Cette plateforme ngenea®2, qui a déjà eu un premier succès commercial significatif (cf ci-dessus), permet en particulier d'exploiter encore plus les performances des DPUs de Kalray pour offrir des solutions de stockages les plus efficaces possibles.

En parallèle, Kalray a présenté au Dell Technologies World (DTW), sa nouvelle solution NVMe Tier-0 haute performance , basée sur les cartes d'accélération DPU de Kalray et les serveurs de Dell Technologies. Conçue pour les charges de travail et les applications ayant un fort besoin en traitement de données, cette solution offre des avantages uniques en termes de performance, performance par watt et performance par euro.

Enfin, tout récemment, Kalray a également annoncé la mise en fabrication de Coolidge™2 qui offrira des performances de calculs jusqu'à 10 fois supérieures à celles de la version précédente [2] . Coolidge™2 a été tout particulièrement optimisé pour compléter la gamme actuelle de solutions de stockage NVMe de Kalray et pour répondre aux besoins des nouvelles applications dans le domaine du Edge Computing et de l'Intelligence Artificielle.

Coolidge™2 sera notamment intégré dans le cadre du « jumbo contrat 1F [3] ». Le calendrier de ce contrat suit son cours, la phase de qualification de la carte haute performance incluant 4 processeurs MPPA® DPU Coolidge™2 de Kalray, est prévu d'ici la fin de l'exercice 2023, et donne lieu à une première tranche de revenus de 1 M$ (dont 500 K$ restent à comptabiliser au 2 nd semestre 2023). Pour mémoire, ce contrat représente pour Kalray un potentiel commercial de plusieurs dizaines de millions d'euros par an à partir de 2025.

En parallèle, des discussions sont en cours avec de grands donneurs d'ordres pour des contrats ayant des potentiels de chiffre d'affaires similaire, et qui pourraient accélérer la dynamique de croissance des prochaines années.

RECONNAISSANCE DE LA TECHNOLOGIE SOUVERAINE DE KALRAY ET SOUTIEN FINANCIER PUBLIC POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PROCESSEUR DESTINÉ AU MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE DE L'IA ET DU EDGE COMPUTING

En mai dernier, Kalray a annoncé un fort soutien de l'État dans le cadre du plan « France Relance 2030 - Investissements d'avenir » portant sur la stratégie d'accélération en intelligence artificielle (IA), grâce à la sélection du projet IP-CUBE [4] porté par Kalray. Ce projet entend répondre aux nouveaux défis technologiques (puissance de calcul, faible consommation d'énergie, faible latence et sécurité) et vise à créer les bases d'un écosystème de semi-conducteur français dans le domaine du Edge Computing et de l'IA embarquée, en s'appuyant sur les leaders nationaux du domaine que sont Arteris, Kalray, Secure-IC et Thales. Kalray recevra un financement de 10 M€ pour le déploiement de sa prochaine génération de processeur DPU Dolomites™.

En parallèle, Kalray a annoncé être lauréat du programme French Tech 2030 [5] , qui vise à favoriser le développement des innovations de rupture répondant aux enjeux de société et de souveraineté. Cet accompagnement bénéficiera au processeur de nouvelle génération haute performance et basse consommation de Kalray, le MPPA® DPU [6] , dédié à l'intelligence artificielle, aux prochaines générations de data centers et à la 5G. Les lauréats bénéficient aussi d'un soutien renforcé aux financements publics de France 2030 en lien avec Bpifrance.

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS - OBJECTIFS 2023 CONFIRM ÉS : 40 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET NOUVELLE PROGRESSION DE L'EBITDA

Sur l'exercice 2023, Kalray poursuit ses recrutements au niveau de l'équipe de direction, des ventes et du support à la vente, afin de continuer à structurer la Société pour les nouvelles phases de croissance à venir. Kalray poursuit également ses recrutements et ses investissements sur sa prochaine génération de processeurs

« Dolomites » (en parti financé par le projet IP-Cube), dont la sortie est attendue pour fin 2025.

Sur le plan financier, Kalray confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 M€ en 2023, avec un 2 nd semestre en forte accélération comme annoncé dès le début de cet exercice, et un EBITDA en amélioration.

Prochain rendez-vous financier : Résultats semestriels 2023, 21 septembre 2023

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.

Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

