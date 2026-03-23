Kali Therapeutics signe un accord avec Sanofi pour développer un traitement auto-immun

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Kali Therapeutics a déclaré lundi avoir conclu un accord de licence avec le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA pour développer le traitement expérimental de la société privée pour plusieurs maladies auto-immunes.

Voici les détails:

* En vertu de cet accord, Sanofi obtiendra les droits mondiaux sur le KT501, un anticorps tri-spécifique utilisant la plate-forme de découverte et de recherche exclusive de Kali Therapeutics.

* Kali Therapeutics recevra 180 millions de dollars en paiements initiaux et à court terme et pourra recevoir jusqu'à 1,05 milliard de dollars en paiements d'étape pour le développement et la commercialisation.

* Si le médicament est approuvé, la société recevra également des redevances échelonnées sur les ventes du produit, allant des pourcentages à un chiffre élevés aux pourcentages à deux chiffres.

* Le KT501 fait actuellement l'objet d'une étude préliminaire chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde afin d'évaluer son innocuité et la manière dont il est toléré.

* Des études menées sur des primates non humainsont montré que le KT501 réduisait fortement un type de globules blancs appelé cellule B, tout en limitant les réactions immunitaires nocives qui peuvent survenir avec certains traitements similaires, a déclaré Kali.

* Le développeur de médicaments, qui se concentre sur les produits biologiques de nouvelle génération, a déclaré que le KT501 est conçu pour cibler et moduler les cellules immunitaires qui déclenchent des troubles auto-immuns, une catégorie qui comprend des affections telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde.

* Sanofi commercialise déjà Kevzara, un médicament approuvé contre la polyarthrite rhumatoïde développé avec Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , et développe également de nouveaux candidats anti-inflammatoires.