Kalepa, une start-up spécialisée dans l'assurance et s'appuyant sur l'IA, a été valorisée à 470 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 6 pour indiquer que les assureurs ont fait état d'une augmentation de plus de 30% à 60% des primes par souscripteur, et non de 58%, ainsi que d'une réduction de 58% du temps nécessaire à l'établissement d'un devis, et non d'une accélération de 30% à 60% de ce processus, après que l'entreprise a révisé ses chiffres)

par Manya Saini

La start-up d’assurance Kalepa a annoncé jeudi avoir levé 75 millions de dollars pour une valorisation de 470 millions de dollars, les investisseurs pariant que les solutions d’IA peuvent accélérer le travail fastidieux et gourmand en données que constituent l’évaluation des risques et l’établissement des contrats.

La société de capital-développement Updata Partners a mené ce tour de table de série B, auquel ont participé IA Ventures et Inspired Capital.

Les assureurs s’appuient traditionnellement sur une analyse fastidieuse de vastes quantités de données pour évaluer les risques et fixer leurs tarifs. Certains parient désormais que les outils d’IA peuvent raccourcir ce processus et améliorer leurs marges, s’ajoutant ainsi à la vague d’applications d’IA promettant de bouleverser des secteurs de services d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Kalepa, qui compte parmi ses clients des acteurs majeurs du secteur tels que W.R. Berkley WRB.N , Bowhead Specialty BOW.N et AmRisc, a développé une plateforme alimentée par l’IA conçue pour faciliter les processus d’assurance, qu’il s’agisse des opérations, de la souscription, de la tarification ou de la gestion de portefeuille.

Le volume de travail traité par sa plateforme a quadruplé au cours de l’année écoulée, a indiqué la start-up spécialisée dans l’assurance, ajoutant qu’elle prévoyait d’utiliser ces nouveaux capitaux pour élargir sa gamme de produits d’IA, pénétrer de nouveaux marchés et doubler ses effectifs d’ici 2027.

Kalepa a précisé que les assureurs qui utilisent sa plateforme ont enregistré une hausse de 30% à 60% des primes par souscripteur et une réduction de 58% dutemps nécessaire àl’établissement des devis.

« Kalepa intervient déjà dans les domaines de la souscription, des opérations, de la tarification et de la gestion de portefeuille. Parmi les nouveaux axes d’expansion figurent le développement de produits d’assurance, la réassurance et la distribution », a déclaré à Reuters Paul Monasterio, cofondateur et directeur général de Kalepa.

« La plupart de nos recrutements concerneront des postes d’ingénierie, d’intelligence artificielle et des fonctions commerciales. »

Ce nouveau tour de table de série B porte le montant total des fonds levés par l’entreprise à 91 millions de dollars. En 2021, elle avait levé 14 millions de dollars sous la houlette d’Inspired Capital, avec la participation d’IA Ventures.