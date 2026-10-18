KALEON S.P.A. ANNONCE LE DÉCÈS DE SON PRÉSIDENT VITALIANO BORROMEO ARESE

Kaleon S.p.A. annonce avec une profonde tristesse le décès de son Président du Conseil d’administration, Vitaliano Borromeo.
Entrepreneur doté d’une longue expérience dans les secteurs industriel, immobilier et financier, il s’était consacré depuis 2011 à la préservation et à la valorisation du patrimoine historique, artistique et naturel du lac Majeur, en dirigeant le développement des activités de Terre Borromeo, gérées par Kaleon, et en accompagnant la Société jusqu’à son introduction sur les marchés boursiers de Milan et de Paris, le 1er décembre 2025.
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